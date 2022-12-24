Помер екссоліст відомого гурту Faithless та діджей Максі Джаз

Виконавцю було 65 років.

Соліст відомого британського гурту Faithless та діджей Максвелл Фрейзер, відомий як Максі Джаз, пішов з життя 23 грудня.

Тіло Джаза знайшли у його будинку в Лондоні. Поки що причина смерті діджея невідома. Йому було 65 років.

Про смерть музиканта повідомила його колега, виконавиця Сістер Блісс у своєму Twitter.

"Maxi Jazz 1957 - 2022. Ми з розбитим серцем повідомляємо, що Максі мирно помер уві сні минулої ночі. Надсилаю любов усім вам, хто розділив нашу музичну подорож. Бережіть один одного, чуєте", - написала Блісс.

Maxi Jazz 1957 - 2022. We are heartbroken to share that Maxi died peacefully in his sleep last night. Sending love to all of you who shared our musical journey. Look after each other y’hear. pic.twitter.com/4R88rg8Aza — sister bliss (@thesisterbliss) December 24, 2022

Максі Джаз прославився як фронтмен гурту Faithless, який покинув 2015 року. Тоді ж музикант розпочав сольну кар'єру та проєкт Maxi Jazz&The E-Type Boys. Найбільш відомим стали хіти у виконані Джаза та Faithless - "Salva Mea", "Insomnia", "God Is a DJ" та "We Come 1".

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