Баррі Мітчелл / © facebook.com/bazmitch

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Помер британський музикант Баррі Мітчелл, який свого часу був бас-гітаристом легендарного гурту Queen. Артистові було 76 років.

Про смерть музиканта стало відомо з повідомлень у британських медіа, а згодом інформацію підтвердив представник Queen, пише The Sun. Причину смерті Баррі Мітчелла наразі не розголошують.

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Про втрату також повідомив Грег Брукс, який згадав музиканта та його виступи на зустрічах із шанувальниками гурту: «Щойно отримав дуже сумну новину про те, що помер один з перших бас-гітаристів Queen. Його розповіді на з’їзді були захопливими і дозволяли подивитися на речі під рідкісним кутом. Нам його дуже не вистачатиме».

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Баррі Мітчелл / © facebook.com/bazmitch

Баррі Мітчелл був одним із перших басистів Queen

Мітчелл приєднався до гурту на самому початку його історії. Він став другим бас-гітаристом Queen та виступав разом із майбутніми легендами рок-сцени від серпня 1970 року до січня 1971-го.

Його перебування у складі колективу було нетривалим. Уже на початку 1971 року до Queen приєднався Джон Дікон, який згодом став постійним басистом гурту та одним із ключових авторів його хітів.

Попри короткий період співпраці, Мітчелл залишив свій слід у ранній історії Queen. Вважається, що саме він працював над басовими партіями композицій Liar та Son and Daughter. Загалом музикант встиг зіграти з Queen 13 концертів, переважно на британських майданчиках.

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