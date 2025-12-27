Помер гітарист легендарного гурту The Cure Перрі Бамонте

Перрі Бамонте / © Associated Press

Популярний британський музикант Перрі Бамонте, який був гітаристом легендарного гурту The Cure, помер.

Сумну новину повідомили на офіційному сайті колективу. Музикант пішов з життя у себе в будинку 25 грудня на Різдво. У повідомленні The Cure вказано, що причина смерті Перрі Бамонте короткотривала хвороба. На момент смерті гітаристу було 65 років.

"Тихий, насичений, інтуїтивний, постійний та надзвичайно креативний "Тедді" був теплою та важливою частиною історії The Cure. Наші думки та співчуття з усією його родиною. Нам його буде не вистачати", - йдеться в повідомленні колективу.

Зазначимо, Перрі Бамонте – популярний британський музикант. 1984 року він долучився до колективу The Cure, де був спочатку гітарним техніком. Вже 1990 року музикант став повноцінним учасником гурту, але спершу він грав на клавішних, а далі став гітаристом.

