624
1 хв

Помер лауреат "Оскара", легендарний актор Роберт Редфорд

Роберт Редфорд помер вранці 16 вересня. Життя артиста обірвалося в його власному будинку в оточенні рідних.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Роберт Редфорд

Роберт Редфорд / © Associated Press

Легендарний американський актор та режисер Роберт Редфорд, який є лауреатом кінопремії "Оскар", помер.

Сумну новину повідомило видання People. Артиста не стало у вівторок вранці, 16 вересня. Життя Роберта Редфорда обірвалося в його власному будинку. В останні хвилини поруч із ним були його близькі та рідні. Актор помер у віці 89 років.

"Роберт Редфорд помер 16 вересня 2025 року у своєму будинку в горах Юти — місці, яке він любив, оточений тими, кого любив. Нам буде його дуже не вистачати. ​​Родина просить про конфіденційність", - йдеться в повідомленні близьких актора.

Роберт Редфорд / © Associated Press

Роберт Редфорд / © Associated Press

Що стало причиною смерті – наразі не повідомляють. Однак зазначається, що артист пішов з життя уві сні.

До слова, Роберт Редфорд був американським актором, режисером та бізнесменом. Артист відомий своїми роботами у таких фільмах, як "Буч Кессіді і Санденс Кід", "Афера", "Три дні Кондора", "Вся президентська рать", "З Африки" та інших. Роберт Редфорд увійшов в історію світового кінематографа, як один із шести режисерів, яким вдалося отримати "Оскара" за дебютну стрічку. Також він був номінований на кіномпремію як актор за фільм "Афера".

Нагадаємо, нещодавно помер канадійський актор Грем Грін. Вже розкрили причину смерті артиста, якого не стало у віці 73 років.

624
