Помер лауреат "Оскара", легендарний актор Роберт Редфорд

Роберт Редфорд / © Associated Press

Легендарний американський актор та режисер Роберт Редфорд, який є лауреатом кінопремії "Оскар", помер.

Сумну новину повідомило видання People. Артиста не стало у вівторок вранці, 16 вересня. Життя Роберта Редфорда обірвалося в його власному будинку. В останні хвилини поруч із ним були його близькі та рідні. Актор помер у віці 89 років.

"Роберт Редфорд помер 16 вересня 2025 року у своєму будинку в горах Юти — місці, яке він любив, оточений тими, кого любив. Нам буде його дуже не вистачати. ​​Родина просить про конфіденційність", - йдеться в повідомленні близьких актора.

Що стало причиною смерті – наразі не повідомляють. Однак зазначається, що артист пішов з життя уві сні.

До слова, Роберт Редфорд був американським актором, режисером та бізнесменом. Артист відомий своїми роботами у таких фільмах, як "Буч Кессіді і Санденс Кід", "Афера", "Три дні Кондора", "Вся президентська рать", "З Африки" та інших. Роберт Редфорд увійшов в історію світового кінематографа, як один із шести режисерів, яким вдалося отримати "Оскара" за дебютну стрічку. Також він був номінований на кіномпремію як актор за фільм "Афера".

