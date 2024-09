Помер легендарний учасник ABBA Роджер Палм: відома причина смерті

Легендарний барабанщик гурту "АВВА" Роджер Палм помер.

Музикант пішов з життя ще у суботу 21 вересня. Сумну звістку оприлюднило видання Aftonbladet, спираючись на інформацію від родини артиста. Відомо, що барабанщик тривалий час страждав від хвороби Альцгеймера. Це й призвело до погіршення здоров'я та смерті 75-річного Роджера Палма.

"Він був щирим і скромним чоловіком, який завжди стояв на боці друзів і родини. Ми невимовно сумуємо за ним, і він залишає за собою величезну пустку. Ми будемо згадувати його лише з любов’ю", - йдеться у повідомленні родини Роджера.

Роджер Палм

Свої слова скорботи також висловив гітарист гурту "АВВА" Янне Шеффер на совїй Facebook-сторінці.

"Один з найкращих барабанщиків Швеції Роджер Палм більше не з нами. Я сумую за тобою, Роджере, за твоїми щасливими криками в студії, коли ми створювали музику. Я завжди буду пам'ятати тебе. Спочивай з миром", - висловився про смерть колеги Шеффер.

Зазначимо, Роджер Палм ще з дитинства захоплювався музикою. На початку 1970-х доєднався до культового гурту "АВВА". Це й принесло йому величезну славу. Завдяки барабанщику на світ народилися такі хіти, як "Mamma Mia", "Dancing Queen", "Thank You for the Music" та багато інших. Також він відомий своїми співпрацями з Тедом Гардеестадом і гуртами "Gimmicks" і "Beatmakers".

Читайте також: