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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
190
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2 хв

Помер легендарний актор Ігор Тєтруєв, який боровся з агресивною онкологією: що відомо

Колеги артиста повідомили трагічну звістку та поділилися щемливими словами.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Ігор Тєтруєв

Ігор Тєтруєв / © соцмережі

У Києві помер актор театру та кіно Ігор Тєтруєв, який останні місяці життя боровся з агресивним онкологічним захворюванням.

Про смерть артиста повідомили представники Київського академічного театру ляльок «Замок на горі», де він обіймав посаду заступника директора — художнього керівника. Для колективу ця звістка стала важким ударом. Колеги згадують Ігоря Олександровича як людину, на яку завжди можна було покластися. Він присвятив частину життя рідному театру. А останні місяці його команда намагалася підтримати артиста в боротьбі за життя.

«Із глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні пішов із життя наш дорогий колега, чудова людина та справжній друг — Ігор Олександрович Тєтруєв. Ігор Олександрович був невіддільною частиною нашої театральної родини. Людиною, яку ми щиро цінували й поважали, на яку завжди можна було покластися. Його професіоналізм, людяність, доброта та відданість рідному театру назавжди залишаться в нашій пам’яті. Важко знайти слова, щоб передати біль цієї втрати. Сьогодні наш „Замок“ втратив не просто колегу, а близьку людину, яка була частиною його життя та історії», — йдеться у повідомленні театру.

Ігор Тєтруєв / © соцмережі

Ігор Тєтруєв / © соцмережі

Тєтруєв мав різносторонню мистецьку освіту. Він закінчив Львівську консерваторію за спеціальністю «музикант-виконавець», а згодом здобув фах режисера масових свят у Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв. Окрім роботи в театрі, актор знімався в українських серіалах, де переважно виконував ролі другого плану.

«Замок на горі» до останнього намагався допомогти своєму колезі. Влітку 2026 року стало відомо про його важкий діагноз, а вже в серпні театр звернувся до громадськості із закликом долучитися до збору коштів на лікування.

Ігор Тєтруєв / © соцмережі

Ігор Тєтруєв / © соцмережі

За медичними документами, в Ігоря Тєтруєва діагностували плеоморфну недиференційовану саркому м’яких тканин правого стегна з метастазами в легені. На той момент артист уже пройшов п’ять курсів поліхіміотерапії та курс дистанційної променевої терапії. Попри складне лікування, колеги продовжували шукати можливості підтримати його.

Ігор Тєтруєв / © соцмережі

Ігор Тєтруєв / © соцмережі

Нагадаємо, нещодавно померла путіністка Лідія Федосєєва-Шукшина, яка грала роль мадам Грицацуєвої у "12 стільцях".

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