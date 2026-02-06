Помер легендарний кінооператор Павло Лойко: вдова Ігоря Поклада шокувала причиною смерті сусіда

Павло Лойко / © facebook.com/pavel.lojko.808263

4 лютого на 83-му році життя помер український кінооператор Павло Лойко, який десятиліттями працював у вітчизняному кінематографі.

Трагічні обставини смерті діяча культури оприлюднила Світлана Поклад — вдова композитора Ігоря Поклада. У своєму Facebook-дописі вона повідомила, що останні місяці життя Лойко та його дружина перебували у вкрай важкому матеріальному становищі. За її словами, подружжя фактично залишилося без базових потреб, тож нестача їжі та тепла стала фатальною.

Світлана Поклад розповіла, що родина вела усамітнений спосіб життя й майже не спілкувалася з сусідами. Лише після смерті чоловіка його вдова зізналася, що протягом двох тижнів вони пили лише воду, бо не мали грошей навіть на найнеобхідніше. Серце Павла Лойка не витримало такого виснаження.

«Сталася трагедія. Вночі помер сусід. Він помер від голоду та холоду. Сімʼя — він і дружина. Більше нікого. На жаль, вони були відлюдниками, нікого в своє життя не пускали. Максимум — „добрий день“, „добрий вечір“. А так діляночка, городина… І вік 80+. Вдова розповіла, що вже два тижні вони сиділи на воді, бо не було грошей на їжу. Серце чоловіка зупинилося, не витримало. Залишилася дружина Лідія похилого віку. Становище матеріальне дуже скрутне», — приголомшила вдова Поклада.

Через скрутні обставини дружина покійного не мала можливості самостійно організувати поховання. Втім, після розголосу ситуації на трагедію відгукнулася місцева влада. Староста Ворзеля Вячеслав Преподобний уже повідомив, що прощання з кінооператором буде профінансоване з бюджету громади.

Світлана Поклад також висловила сподівання, що вдова Павла Лойка — Лідія — не залишиться сам на сам із проблемами та отримає необхідну підтримку від соціальних служб.

«Я щиро вдячна усім, хто не пройшов повз біду. Сподіваюся, після розголосу соціальні служби зможуть допомогти вдові. Ми, сусіди, теж будемо стежити за ситуацією. І чомусь вірю, що тепер пані Лідія зможе контактувати з нами усіма. Ще раз дякую вам за щирість», — додала Світлана.

Окремо вона звернулася до українців із емоційним закликом не бути байдужими, уважніше дивитися навколо та допомагати тим, хто опинився у складних життєвих обставинах — людям похилого віку, самотнім, матерям із дітьми. Вона нагадала, що взаємна підтримка вже рятувала багатьох у найважчі періоди війни.

Відомо, що Павло Лойко мешкав у Ворзелі від 1990-х років. Упродовж кар’єри він працював на Національній кіностудії імені Олександра Довженка та був причетний до створення культових стрічок, серед яких — «Пропала грамота» і «Ральфе, здрастуй».