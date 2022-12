Помер молодший син співачки Тіни Тернер

Легендарна співачка Тіна Тернер втратила другого сина Рональда (Ронні) Тернера.

Син виконавиці пішов з життя 8 грудня у Сан-Фернандо. Як повідомляє видання TMZ, до служби спасіння надійшов дзвінок від перехожих, які побачили Ронні без свідомості на вулиці неподалік від будинку.

На жаль, син співачки не дочекався приїзду швидкої та помер. Що саме стало причиною смерті 62-річного Ронні - невідомо, але відомо, що певний час він боровся з онкологічним захворюванням.

Зазначимо, що свого часу Ронні також засвітився в Голлівуді - разом із матір'ю він знався в її біографічному фільмі "На що здатне кохання" (What's Love Got To Do With It).

Нагадаємо, що 2018 року старший син співачки Крейг вчинив самогубство. На той момент йому було 59 років.

