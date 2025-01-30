Помер народний артист України та засновник ансамблю танцю "Ятрань" Анатолій Кривожиха

Балетмейстера не стало у віці 99 років.

Народний артист України та засновник ансамблю танцю України "Ятрань" Анатолій Кривожиха помер.

Сумну звістку в Telegram підтвердив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Балетмейстера не стало 29 січня. Анатолій Кривохижа пішов з життя у віці 99 років. Прощання з артистом відбудеться 31 січня від 09:30 до 12:00 в Кіровоградській обласні філармонії.

"Сумна новина - не стало Анатолія Михайловича Кривохижі. Народного артиста України, одного із патріархів української хореографії, художнього керівника славетного ансамблю "Ятрань", театру музики, пісні і танцю "Зоряни". Не стало майстра, художника, учителя…Співчуття родині, усій хореографічній спільноті, учням", - повідомив Райкович.

Анатолій Кривохижа / Фото: suspilne.media

Зазначимо, Анатолій Кривожиха був культурним діячем та педагогом. 1957 року він заснував ансамбль танцю України "Ятрань", який демонстрував різноманітні народні хореографічні мистецтва. 1986 року Кривохижа організував академічний театр народної музики, пісні й танцю "Зоряни" при Кіровоградській обласній філармонії. Балетмейстер зробив чималий вклад в розвиток українського народного танцю.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер актор театру і кіно Василь Чорношкур. Його не стало у віці 78 років.

Читайте також: