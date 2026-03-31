Помер народний артист України Михайло Мацялко: що відомо про причини смерті

Пішов з життя засновник «Соколів», який популяризував українську пісню у світі.

Михайло Мацялко

Україна втратила одного з тих, хто формував звучання національної сцени — 30 березня на 80-му році життя помер народний артист України та засновник гурту «Соколи» Михайло Мацялко.

Про його смерть після тривалої хвороби повідомили в Управлінні культури Дрогобицької міської ради. Відомо, що останні місяці митець боровся за життя, та назву захворювання поки не розголошують.

Михайло Мацялко народився на Львівщині та здобув освіту у Дрогобицькому педагогічному інституті імені Івана Франка. Хоча до музики він прийшов не одразу, саме вона стала справою його життя. У 1990 році разом із братом Іваном Мацялком та співачкою і композиторкою Марією Шалайкевич він заснував гурт «Соколи», який швидко здобув популярність. Колектив одним із перших повернув у широкий обіг пісні Українських січових стрільців і УПА, поєднавши їх із сучасним звучанням і сценічною подачею.

Гурт «Соколи»

У 1990-х «Соколи» активно гастролювали Україною, згодом вийшли на міжнародну сцену — виступали у США, Канаді, країнах Європи та Південної Америки, популяризуючи українську пісню серед діаспори. У репертуарі гурту були як народні композиції, так і авторські твори. Сам Мацялко також виступав як організатор і продюсер, формуючи творчу концепцію колективу.

За вагомий внесок у розвиток культури він отримав звання заслуженого артиста України 1995 року, а згодом — народного артиста.

