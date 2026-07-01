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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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556
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Помер народний артист України Микола Янченко

Музиканта не стало на 67-му році життя.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Микола Янченко

Микола Янченко

Український співак, композитор і поет Микола Янченко помер. Йому було 66 років.

Сумну звістку 1 липня повідомила солістка гурту «Лісапетний батальйон» Наталія Фаліон, а також дружина покійного музиканта. Співачка вшанувала пам’ять колеги та висловила співчуття його рідним і близьким. Причину смерті народного артиста України наразі не розголошують.

«Пішов з життя наш друг, колега, неймовірно талановитий поет, Народний артист України Микола Янченко», — написала Фаліон.

Допис Наталії Фаліон / © instagram.com/nataliafalion

Допис Наталії Фаліон / © instagram.com/nataliafalion

Зазанчимо, Микола Янченко народився 1959 року в селі Канава на Вінниччині. Його творчість була тісно пов’язана з Поділлям, народними традиціями та українською піснею.

Активну творчу діяльність артист розпочав 1993 року, випустивши збірку «Моївське весілля». Спочатку він виступав на весіллях і родинних святах, а згодом присвятив себе великій сцені та концертній діяльності. Янченко також був засновником і незмінним організатором фестивалю народної та естрадної пісні «Мамина піч», який щороку проходив на його малій батьківщині.

За роки творчості Микола Янченко створив десятки душевних і жартівливих композицій, які полюбилися українцям і стали справжніми народними хітами. Через одну зі своїх найвідоміших пісень артиста часто називали «головним кумом України».

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Дата публікації
Кількість переглядів
556
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