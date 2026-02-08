- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 528
- Час на прочитання
- 1 хв
Помер народний артист України Володимир Співак
Видатного диригента не стало у віці 67 років.
Народний артист України, видатний диригент Володимир Співак помер.
Сумну новину повідомили на офіційній сторінці у Facebook Ужгородської міської ради. Артист пішов з життя 8 лютого. Володимира Співака не стало у віці 67 років. Причина смерті диригента наразі не повідомляється.
"Із глибоким сумом сприйняли звістку про відхід у вічність Володимира Співака – народного артиста України, видатного диригента, людини, чия творчість об'єднувала людей і дарувала світло та натхнення багатьом поколінням слухачів. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Володимира Григоровича. Вічна пам'ять…", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, Володимир Співак – видатний український диригент. Від 1982 року до 2005 він був очільником оркестру, а також військовим диригентом у Збройних силах України. 2005 року Володимир Співак ініціював створення духового оркестру при Закарпатській обласній філармонії, художнім керівником та диригентом якого став. Окрім того, він викладав в Ужгородському інституті культури і мистецтв.
2008 року Володимира Співака нагородили званням заслуженого артиста України. Вже 2019-го він став народним.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що померла заслужена артистка України Наталія Омельчук. Життя акторки театру Франка обірвалося у віці 77 років.