Помер народний артист України Володимир Співак

Видатного диригента не стало у віці 67 років.

Володимир Співак

Володимир Співак / © facebook.com/uzhhorod.rada

Народний артист України, видатний диригент Володимир Співак помер.

Сумну новину повідомили на офіційній сторінці у Facebook Ужгородської міської ради. Артист пішов з життя 8 лютого. Володимира Співака не стало у віці 67 років. Причина смерті диригента наразі не повідомляється.

"Із глибоким сумом сприйняли звістку про відхід у вічність Володимира Співака – народного артиста України, видатного диригента, людини, чия творчість об'єднувала людей і дарувала світло та натхнення багатьом поколінням слухачів. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Володимира Григоровича. Вічна пам'ять…", - йдеться у повідомленні.

Володимир Співак помер / © facebook.com/uzhhorod.rada

Володимир Співак помер / © facebook.com/uzhhorod.rada

Зазначимо, Володимир Співак – видатний український диригент. Від 1982 року до 2005 він був очільником оркестру, а також військовим диригентом у Збройних силах України. 2005 року Володимир Співак ініціював створення духового оркестру при Закарпатській обласній філармонії, художнім керівником та диригентом якого став. Окрім того, він викладав в Ужгородському інституті культури і мистецтв.

2008 року Володимира Співака нагородили званням заслуженого артиста України. Вже 2019-го він став народним.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що померла заслужена артистка України Наталія Омельчук. Життя акторки театру Франка обірвалося у віці 77 років.

