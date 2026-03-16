Помер найвідоміший дідусь України: яка причина смерті діда Толі

Дід Толя / © facebook.com/vnuk.dida

Реклама

Український блогер Дід Толя, якого називали найвідомішим дідусем України, помер у Кам’янці-Подільському.

Про гірку втрату 88-річного пенсіонера стало відомо з Instagram його онука Олександра Гусіна 15 березня. Чоловік пояснив, що тривалий час дід Толя боровся з хворобою та лікарі навіть давали великі шанси на одужання, але щось пішло не так. Напередодні смерті найвідоміший дідусь України переніс операцію — йому ампутували праву ногу вище коліна. Але, на жаль, відбулося ускладнення — інтоксикація.

«Зателефонували і сказали, що діда не стало. Ми робили все, що можливо. Можливо, не потрібно було робити ампутацію, але там був тиждень… Була операція, потім реабілітація» — зі сльозами поділився блогер.

Реклама

Згорьований онук Олександр у TikTok зізнався, що дуже важко переживає цю втрату. Особливо почуття загострює відстань, на якій доводиться переживати горе. Як відомо, під час повномасштабного вторгнення хлопець з родиною виїхав жити за кордон. А дід Толя разом з дружиною проживав у Кам’янці-Подільському, де й помер.

Онук діда Толі пообіцяв, що згодом у соцмережах надасть всю інформацію про прощання з найвідомішим дідусем України, а поки воліє прийти до тями після пережитого.

Дід Толя з онуком і дружиною / © facebook.com/vnuk.dida

Шоковані шанувальники активно висловлюють родині співчуття та згадують найяскравіші моменти з життя дідуся. Так, дід Толя запам’ятався як прямолінійний і гострий на слівце чоловік. Особливо вірусним став гумор пенсіонера з ненормативною лексикою, з якого робили меми, і його переспів пісні «Стефанія» гурту Kalush. У вільний час він знімав рекламу для брендів, а його онук допомагав з публікацією усіх роликів у соцмережах.