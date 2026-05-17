Помер найвідоміший диктор України Олександр Сафонов, який 16 років був прикутий до ліжка

Олександр Сафонов

На 83-му році життя пішов із життя один із найвідоміших дикторів українського телебачення Олександр Сафонов.

Його голос упізнавали мільйони глядачів, а манера ведення ефіру стала еталоном телевізійної дикції для кількох поколінь. Про смерть легенди повідомив журналіст Микола Канішевський у Facebook. Відомо, що прощання з телеведучим відбудеться 17 травня о 13:00 у селі Поташ Уманського району Черкаської області. Причиною смерті стала онкологічна хвороба, яку діагностували 2026 року.

Кар’єра Сафонова тривала близько 40 років. Від грудня 1967 року він працював на Львівському обласному телебаченні. Від 1978 по 2003 рік став незмінним диктором прогнозу погоди, перетворивши звичний телевізійний формат на впізнаваний елемент ефіру. Після виходу на пенсію він ще шість років працював на українському радіо, залишаючись у професії, якій присвятив усе життя.

Внесок диктора у медіа відзначав журналіст та історик Михайло Маслій, який підкреслював його професіоналізм: Сафонов працював і в інформаційному мовленні, і на головних державних заходах, де оголошував вихід найвідоміших артистів країни.

Освіту Олександр Сафонов здобував у театральній студії при Київському театрі імені Івана Франка та згодом у Львівському театрі імені Марії Заньковецької, а також закінчив режисерський факультет інституту культури. Окремою рисою Сафонова була його мовна підготовка — він володів польською, англійською та угорською.

Окремою сторінкою стала подія 1970 року, коли Сафонов провів перший футбольний телерепортаж українською мовою — матч «Карпат» проти «Палмейраса». Його голос тоді вперше пролунав на стадіоні як офіційний диктор українською — і це стало історичним моментом для регіонального телебачення.

Від 1978 року він переїхав до Києва, де став одним із головних ведучих державних концертів у палаці «Україна», працював на масштабних культурних подіях разом із провідними митцями та дикторами свого часу.

На жаль, після інсульту 2010 року диктор став прикутим до ліжка понад 16 років. Але ніколи не втрачав оптимізму. Для більшого спокою він покинув столицю та провів останні роки життя на Черкащині. За ним постійно доглядала близька людина — Тетяна Ситнюк, яка стала для нього фактично родиною.

Попри складний стан Олександр Сафонов не втрачав інтерес до життя й професії. Пізніше у нього діагностували онкологічне захворювання, яке й стало причиною смерті у віці 83 років.

