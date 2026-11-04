ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
216
Час на прочитання
2 хв

Помер один із найвідоміших режисерів у жанрі еротичного кіно Тінто Брасс, який зняв "Калігулу"

Тінто Брасс помер 4 листопада у Римі в віці 93 років.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Тінто Брасс

Тінто Брасс / © Associated Press

Помер відомий італійський кінорежисер та сценарист Тінто Брасс, який знімав фільми у жанрі еротичного кіно.

Сумну новину про смерть кіномитця повідомили його дружина Катерина Варці та діти Беатріче і Боніфачо, передає Ansa. Життя режисера обірвалося вранці, 4 листопада. Він помер у Римі у віці 93 років. В останні хвилини життя поруч із Тінто Брассом були його рідні та близькі.

Причиною смерті режисера стали ускладнення на тлі тяжких хронічних хвороб і ослаблення організму. Зокрема, здоров’я Брасса значно погіршилось ще 2010 року, коли він переніс інсульт. Навесні цього року в режисера виявили зараження крові. Останні дні свого життя він перебував у тяжкому стані в лікарні.

Коли режисера проведуть в останню путь — невідомо. Проте його родина повідомила, що церемонія поховання буде приватною.

Тінто Брасс / © Getty Images

Тінто Брасс / © Getty Images

Що відомо про Тінто Брасса — італійського режисера

Тінто Брасс — культовий італійський режисер. Він народився 26 березня 1933 року в Мілані. Спочатку Брасс хотів присвятити своє життя праву та закінчив відповідний коледж. Однак життя розпорядилось інакше.

1963 року Брасс представив свій дебютний фільм. Він починав з авангардного кіно та комедій, але згодом став працювати в еротичному жанрі, досліджуючи людську чуттєвість, сексуальність та вуайєризм. Найвідоміші його фільми «Калігула», «Салон Кітті», «Ключ», «Міранда», «Папріка» та «Шалунья».

Нагадаємо, 2 листопада просто під час концерту раптово померла солістка українського тріо «Крайня хата» Іванна Ткачик. Артистки не стало у віці 60 років.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie