Помер один із найвідоміших режисерів у жанрі еротичного кіно Тінто Брасс, який зняв "Калігулу"

Тінто Брасс / © Associated Press

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Помер відомий італійський кінорежисер та сценарист Тінто Брасс, який знімав фільми у жанрі еротичного кіно.

Сумну новину про смерть кіномитця повідомили його дружина Катерина Варці та діти Беатріче і Боніфачо, передає Ansa. Життя режисера обірвалося вранці, 4 листопада. Він помер у Римі у віці 93 років. В останні хвилини життя поруч із Тінто Брассом були його рідні та близькі.

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Причиною смерті режисера стали ускладнення на тлі тяжких хронічних хвороб і ослаблення організму. Зокрема, здоров’я Брасса значно погіршилось ще 2010 року, коли він переніс інсульт. Навесні цього року в режисера виявили зараження крові. Останні дні свого життя він перебував у тяжкому стані в лікарні.

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Коли режисера проведуть в останню путь — невідомо. Проте його родина повідомила, що церемонія поховання буде приватною.

Тінто Брасс / © Getty Images

Що відомо про Тінто Брасса — італійського режисера

Тінто Брасс — культовий італійський режисер. Він народився 26 березня 1933 року в Мілані. Спочатку Брасс хотів присвятити своє життя праву та закінчив відповідний коледж. Однак життя розпорядилось інакше.

1963 року Брасс представив свій дебютний фільм. Він починав з авангардного кіно та комедій, але згодом став працювати в еротичному жанрі, досліджуючи людську чуттєвість, сексуальність та вуайєризм. Найвідоміші його фільми «Калігула», «Салон Кітті», «Ключ», «Міранда», «Папріка» та «Шалунья».

Нагадаємо, 2 листопада просто під час концерту раптово померла солістка українського тріо «Крайня хата» Іванна Ткачик. Артистки не стало у віці 60 років.

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