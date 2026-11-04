- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 216
- Час на прочитання
- 2 хв
Помер один із найвідоміших режисерів у жанрі еротичного кіно Тінто Брасс, який зняв "Калігулу"
Тінто Брасс помер 4 листопада у Римі в віці 93 років.
Помер відомий італійський кінорежисер та сценарист Тінто Брасс, який знімав фільми у жанрі еротичного кіно.
Сумну новину про смерть кіномитця повідомили його дружина Катерина Варці та діти Беатріче і Боніфачо, передає Ansa. Життя режисера обірвалося вранці, 4 листопада. Він помер у Римі у віці 93 років. В останні хвилини життя поруч із Тінто Брассом були його рідні та близькі.
Причиною смерті режисера стали ускладнення на тлі тяжких хронічних хвороб і ослаблення організму. Зокрема, здоров’я Брасса значно погіршилось ще 2010 року, коли він переніс інсульт. Навесні цього року в режисера виявили зараження крові. Останні дні свого життя він перебував у тяжкому стані в лікарні.
Коли режисера проведуть в останню путь — невідомо. Проте його родина повідомила, що церемонія поховання буде приватною.
Що відомо про Тінто Брасса — італійського режисера
Тінто Брасс — культовий італійський режисер. Він народився 26 березня 1933 року в Мілані. Спочатку Брасс хотів присвятити своє життя праву та закінчив відповідний коледж. Однак життя розпорядилось інакше.
1963 року Брасс представив свій дебютний фільм. Він починав з авангардного кіно та комедій, але згодом став працювати в еротичному жанрі, досліджуючи людську чуттєвість, сексуальність та вуайєризм. Найвідоміші його фільми «Калігула», «Салон Кітті», «Ключ», «Міранда», «Папріка» та «Шалунья».
Нагадаємо, 2 листопада просто під час концерту раптово померла солістка українського тріо «Крайня хата» Іванна Ткачик. Артистки не стало у віці 60 років.