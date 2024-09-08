Помер Олександр Масляков з КВК: гумористи Розовий, Ласточкін і Байдак іронічно відреагували на новину

Український комік та зірка "Ліги сміху" Віктор Розовий, який проходить реабілітацію після тяжкого осколкового поранення на фронті, відреагував на смерть ведучого КВК Олександра Маслякова.

Як відомо, палкий прихильник Путіна помер 8 вересня в РФ. У цей же день Віктор не стримався й записав кумедний ролик для прихильник з реакцією на цю новину. Так, український комік зізнався, що попри осколкове поранення голови на фронті й загрози його життю, він все ж зміг пережити російського шоумена.

"Так, пережити Маслякова – зроблено", - з посмішкою заявив Розовий.

Реакція український гумористів на смерть Олександра Маслякова

Повз новину також не зміг пройти український гуморист, тренер "Ліги сміху" Ігор Ласточкін. Знаменитість присвятив Маслякову допис в Instagram, де висловив свою зневагу як до путініста, так і до російського "КВК".

"Умєр і умєр. Як і "КВН", - написав на чорному тлі український артист.

Реакція український гумористів на смерть Олександра Маслякова

А ось ведучий, волонтер і гуморист Василь Байдак вигадав свій спосіб креативу й відреагував на смерть Маслякова його ж крилатими фразами, насмішивши юзерів: "і цьому його ніхто не вчив", "всі журі п'ять балів", "до біса!".

Реакція український гумористів на смерть Олександра Маслякова

Нагадаємо, нещодавно співачка Таїсія Повалій, яка також відома своїми проросійськими поглядами потрапила під загрозу нових санкцій. Україна має намір позбавити запроданку всього майна на території України та прав на деякі пісні.

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