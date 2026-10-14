Помер Олександр Венедчук з "ВКВ": що відомо про смерть "Вені" та його серйозні проблеми зі здоров’ям

Олександр Венедчук / © instagram.com/ven4os

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Український гуморист Олександр Венедчук, відомий як «Веня» з команди «Ветерани космічних військ», помер у віці 32 років. Він став популярним завдяки участі в «Лізі сміху», а згодом підкорив аудиторію гумористичними шоу на YouTube. Останні роки життя артиста були непростими: він пережив крововилив у мозок, переніс кілька операцій і проходив тривалу реабілітацію.

Попри проблеми зі здоров’ям Венедчук повернувся до творчості, а наприкінці 2025 року вирішив залишити «Ветеранів космічних військ» і зосередитися на власних проєктах. У червні 2026-го гуморист одружився з коханою Кариною, з якою був разом понад шість років. Що відомо про причину смерті артиста, його кар’єру, особисте життя та останній рік — читайте далі.

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Редакція сайту ТСН.ua зібрала все, що відомо про життєвий шлях Олександра Венедчука — від перших кроків у гуморі та успіху в «Лізі сміху» до боротьби за здоров’я, змін у кар’єрі й особистих подій, які передували його смерті.

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Смерть Олександра Венедчука: що відомо

Олександр Венедчук / © соцмережі

Про смерть Олександра Венедчука стало відомо 13 жовтня. Трагічну звістку повідомили учасники гумористичного проєкту «Ветерани космічних військ», у складі якого артист багато років виступав перед глядачами.

Колеги зізналися, що їм важко повірити в те, що сталося. Зазвичай команда ділилася з аудиторією розважальним контентом і позитивними новинами, проте цього разу була змушена повідомити про непоправну втрату.

«Не віриться, що зараз доводиться писати цей текст, але сьогодні (13.10.2026) пішов з життя Олександр "Веня" Венедчук», — йдеться у повідомленні колективу.

Олександр Венедчук / © соцмережі

Причину смерті гумориста наразі не розголошують. Також на момент публікації не було відомо, коли та де відбудеться прощання з артистом. Його близькі пообіцяли повідомити деталі додатково.

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Новина про смерть «Вені» стала особливо болісною для шанувальників, які пам’ятали про серйозні проблеми зі здоров’ям, що виникли в нього 2025 року. Тоді гуморист пережив крововилив у мозок, термінову операцію та тривалий період відновлення. Водночас наразі немає офіційних даних, які б підтверджували зв’язок між перенесеним захворюванням і його смертю.

Як «Веня» став відомим: шлях від «Ліги сміху» до популярного проєкту

Ветерани космічних військ / © 1+1

Олександр Венедчук здобув широку впізнаваність завдяки участі в гумористичних проєктах. Глядачі запам’ятали його під сценічним ім’ям «Веня» — саме так його називали колеги та шанувальники.

Важливу роль у його кар’єрі відіграла команда «Ветерани космічних військ», яку він створив разом із Владом Кураном та Артемом Дамницьким. До телевізійної популярності коміки виступали у КВК, зокрема брали участь у студентських гумористичних змаганнях.

Справжній прорив для колективу відбувся після появи на сцені «Ліги сміху». Команда привернула увагу аудиторії своїми номерами та незвичними сценічними образами. Згодом її учасники стали впізнаваними не лише серед прихильників телевізійного гумору, а й серед глядачів, які стежили за українськими розважальними проєктами в Інтернеті.

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Ветерани космічних військ та Юрій Ткач / © 1+1

2019 року «Ветерани космічних військ» стали переможцями п’ятого сезону «Ліги сміху». Тоді колектив виступав під наставництвом актора Станіслава Боклана. Перемога стала важливим етапом у розвитку команди та допомогла її учасникам закріпитися в українському шоубізнесі.

Після телевізійного успіху гумористи продовжили розвивати власний проєкт. Вони створили однойменний YouTube-канал, де почали випускати розважальні програми, ігрові шоу та відео за участю запрошених знаменитостей.

Ветерани космічних військ / © instagram.com/veterany_kosmichnyh_viysk

Для «Вені» цей період став часом, коли він перетворився з учасника телевізійної гумористичної команди на впізнаваного медійного персонажа. Він брав участь у зніманнях, виступав на сцені та спілкувався з аудиторією поза межами звичних телевізійних форматів.

Крововилив у мозок і термінова операція: що пережив гуморист

Ветерани космічних військ / © instagram.com/ven4os

На початку 2025 року в житті Олександра Венедчука стався серйозний перелом. 31 січня гумориста госпіталізували через крововилив у мозок. Про пережите він розповів публічно в лютому, пояснивши, що проблеми зі здоров’ям супроводжувалися непритомністю та сильними тривалими судомами.

Тоді стан артиста вимагав термінового медичного втручання. Сам «Веня» згодом розповідав, що нейрохірурги ухвалили рішення оперувати його, оскільки наступний напад міг стати фатальним.

Після операції на нього чекали тривале лікування та реабілітація. Венедчук на певний час відійшов від звичного робочого ритму, а його повернення до творчості залежало від процесу відновлення.

Пізніше артист також розповідав, що під час госпіталізації лікарі попереджали його близьких про можливі складнощі з відновленням. В одному зі своїх дописів він згадував, що рідним радили бути готовими навіть до того, що після пережитого він може не впізнавати знайомих.

Олександр Венедчук

Однак «Веня» поступово повертався до звичного життя. Він не приховував від аудиторії складнощів, з якими зіткнувся, та ділився новинами про своє самопочуття.

У червні 2025 року гуморист уперше після крововиливу в мозок вийшов на велику сцену. Він виступив разом із «Ветеранами космічних військ» під час благодійного шоу в Палаці «Україна».

Ветерани космічних військ / © instagram.com/veterany_kosmichnyh_viysk

Для артиста це повернення мало особливе значення, адже до того він майже пів року проходив реабілітацію та не знав, чи зможе знову повноцінно займатися улюбленою справою.

«31.01.25 мене забрала швидка зі знімань шоу "Еліас". На той момент про варіанти того, що я повернусь на сцену, взагалі не йшлося. "Будьте готові до того, що він вас узагалі не згадає…". 21.06.25 — Палац "Україна". Дякую вам велике за підтримку. Ви не дали мені зійти з розуму і знову повірити в себе. Моя повага. Вчора я нарешті відчув ті емоції, за якими так сумував», — ділився Венедчук.

Олександр Венедчук / © instagram.com/ven4os

«35% моєї голови — це сплав титану»: друга операція та відновлення

Олександр Венедчук / © instagram.com/ven4os

У вересні 2025 року «Веня» повідомив про ще одне хірургічне втручання. Операцію йому зробили 16 вересня — після кількох місяців реабілітації.

Гуморист розповів, що частину його черепа замінили конструкцією зі спеціального матеріалу на основі титану. Про серйозне втручання він повідомив у властивій йому манері — із гумором, попри складність пережитого.

«У вівторок мене прооперували. Тепер тридцять п’ять відсотків моєї голови — це сплав титану і якоїсь супер-пупер штуки, але це не важливо. Важливо, що все ок, життя продовжується, лікування триває, а я трошки — "Геніальний винахідник, мільярдер та філантроп"», — жартував «Веня».

Тоді артист повідомляв, що його стан стабільний, а реабілітація наближалася до завершення. Він дякував аудиторії за підтримку та давав зрозуміти, що хоче поступово повертатися до активної роботи.

Олександр Венедчук / © скриншот

Попри серйозні випробування, Венедчук не відмовлявся від гумору, який став невіддільною частиною його публічного образу. Навіть розповідаючи про операцію, він намагався не зосереджуватися лише на складнощах, а наголошував, що продовжує жити та лікуватися.

Чому «Веня» пішов із «Ветеранів космічних військ»

Олександр Венедчук / © instagram.com/ven4os

Наприкінці 2025 року шанувальники дізналися ще про одну важливу зміну в житті Олександра: він вирішив залишити «Ветеранів космічних військ», з якими пройшов значну частину творчого шляху.

Про своє рішення гуморист повідомив у грудні. Він наголосив, що виходить із колективу за власним бажанням, і попросив аудиторію не шукати прихованих причин чи конфліктів.

«Я більше не "Ветеран космічних військ". Жодних конфліктів, жодних непорозумінь. Це лише моє рішення. Сподіваюсь, ви мене зрозумієте і підтримаєте, повірте мені, так буде краще. Дякую за вісім років уваги і п’ять років в Ютубі. Підтримуйте хлопців, слідкуйте за мною. Це був фантастичний період мого життя, далі — більше», — написав «Веня».

Олександр Венедчук / © instagram.com/ven4os

Його вихід із команди викликав активне обговорення серед шанувальників. Для багатьох глядачів Венедчук був одним із невіддільних учасників колективу, тому новина про зміни у складі стала несподіванкою.

Свою позицію висловив і колега гумориста Артем Дамницький. Він повідомив, що «Веня» говорив про намір піти ще в середині листопада, а остаточне рішення було ухвалене 17 грудня. Дамницький зізнався, що не до кінця розуміє мотивацію колеги, проте визнає його право самостійно обирати подальший шлях.

Ветерани космічних військ / © соцмережі

Водночас він підтвердив, що «Ветерани космічних військ» продовжать існувати. Команда не припинила роботу. Важливо, що Венедчук окремо наголошував: його рішення залишити колектив не було пов’язане зі станом здоров’я. Він також закликав аудиторію не звинувачувати колег у його відході.

Після виходу з ВКВ гуморист планував розвивати власну творчість і продовжував з’являтися в інших розважальних проєктах. Він також проводив стрими, спілкувався з аудиторією та не заявляв про намір остаточно залишити публічну діяльність.

Олександр Венедчук / © instagram.com/ven4os

Весілля з Кариною після багатьох років стосунків

Олександр Венедчук з дружиною / © instagram.com/ven4os

Ще однією важливою подією в житті Олександра Венедчука стало одруження. У червні 2026 року гуморист повідомив, що офіційно став чоловіком своєї коханої Карини.

Пара перебувала у стосунках багато років і нечасто розповідала про особисте життя публічно. Тому новина про весілля стала приємним сюрпризом для шанувальників, які звикли бачити «Веню» насамперед у ролі коміка.

Олександр Венедчук з дружиною / © instagram.com/ven4os

Про зміну сімейного статусу артист повідомив у соцмережах, опублікувавши спільну світлину з дружиною. На фото подружжя демонструвало обручки.

«Ну я вже що? Ну я вже все», — з гумором підписав світлину Венедчук.

Олександр Венедчук з дружиною / © instagram.com/ven4os

На той момент повідомлялося, що закохані були разом понад шість років. Водночас сам гуморист не прагнув перетворювати приватне життя на постійну тему для публічних обговорень, тож подробиць про їхні стосунки було небагато.

Весілля відбулося в рік, коли «Веня» продовжував відновлюватися після важких проблем зі здоров’ям і водночас планував зміни у творчій кар’єрі. Це був важливий особистий етап, про який він сам вирішив розповісти аудиторії.

Олександр Венедчук з дружиною / © instagram.com/ven4os

Останні місяці життя «Вені»

Олександр Венедчук / © скриншот

Після виходу з «Ветеранів космічних військ» Венедчук не зник із медійного простору остаточно. Він продовжував займатися власними творчими справами, проводив стрими і час від часу брав участь у інших розважальних проєктах.

Водночас упродовж останніх місяців життя його публічна активність помітно зменшилася. Шанувальники звертали увагу на те, що гуморист рідше виходить в ефір, і запитували про причини його відсутності.

Допис Вені / © скриншот

У серпні 2026 року «Веня» відповідав підписникам у Telegram, що живий, однак не пояснював детально, що саме відбувається в його житті. У повідомленнях він просив не робити передчасних висновків через відсутність регулярних стримів.

Допис Вені / © скриншот

Після смерті гумориста також стало відомо про його листування з телеведучим Анатолієм Анатолічем. У червні 2026 року Венедчук скаржився на погане самопочуття: температура піднялася до 39,6 градуса, а згодом йому стало ще гірше. Через хворобу їхня запланована зустріч для запису інтерв’ю опинилася під питанням. Анатоліч побажав йому одужання, а Веня подякував за підтримку.

Допис Анатолія Анатоліча

Однак сам факт цього листування не дає підстав стверджувати, що саме ця хвороба стала причиною смерті артиста. Офіційних пояснень щодо обставин його смерті наразі немає.

Попри рідші появи в соцмережах, Венедчук продовжував брати участь у розважальних форматах. Приблизно за місяць до звістки про його смерть на каналі Андрія Бєднякова вийшло відео, героєм якого став «Веня». У програмі він спілкувався з ведучим і розповідав історії.

Олександр Венедчук та Андрій Бєдняков / © скриншот

Життєвий шлях «Вені» був пов’язаний із гумором, командною роботою та постійним пошуком нових форматів для спілкування з аудиторією. Від виступів у КВК і перемоги в «Лізі сміху» до популярних YouTube-шоу — він пройшов шлях, який зробив його впізнаваним для багатьох українських глядачів.

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