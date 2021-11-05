Помер режисер Віталій Малахов: реакція Єфросиніної, Сумської та інших зірок

Знаменитості підтримали Дашу Малахову.

У четвер, 4 листопада, пішов з життя видатний український режисер, худкерівник та директор Київського драматичного театру на Подолі Віталій Малахов.

Він був батьком ведучої та акторки Даші Малахової. Про смерть близької людини Малахова повідомила у соцмережах. Своєю чергою знаменитості, які добре знали та поважали Віталія Юхимовича, висловили співчуття та підтримку родині Даші Малахової.

Ольга Сумська

Боже мій, як же так?! Дашенько, дорога, це дуже боляче ... Віталію Юхимовичу... Майстер! Дякую за любов до театру, за неймовірний талант, за приголомшливий творчий шлях ... Найглибші співчуття

Віталій Малахов / facebook.com/malakhov.vitaly

Маша Єфросиніна

Як сумно та боляче розпочався цей день! Пішов мій учитель і наставник, людина, яка подарувала столиці унікальний театр на Подолі… Видатний режисер і революціонер не лише у своїх постановках, а й у своєму баченні світу! Віталію Юхимовичу Малахов, знаю, що ви б і зараз пожартували, і всі засміялися б крізь гіркі сльози ... Таким ви були! Дякую вам за все… R.I.P.

Анна Саліванчук

не стало керівника театру на Подолі, людини, яка вклала всю душу та сили в його розвиток! Ти був для мене як другий батько! Віталій Юхимович Малахов. Як мені тебе не вистачатиме, як нам усім вас не вистачатиме. Дякую вам за все. За те, що в мене повірили, дали шанс, навчили довіряти собі, не боятися сцени, я з вами зіграла понад 18 головних ролей. Таких, як ви не буває. Я не бачила людей, які хочуть навчатися щодня, не дивлячись на свої 67 років, ви в курсі всіх сучасних гаджетів. Ви знаєте більше ніж молодь, ночами не спали, а все дізнавалися про щось новеньке і приносили це нам, своїм акторам, своїм дітям. Дякуємо вам за це! Ви незвичайний, талановитий, а ваше почуття гумору… розсмішити завжди могли будь-кого! А підхід до життя – це щось! 15 років тому Вв сказали мені фразу, після якої я полюбила вас на все життя. Мені дуже погано, що вас вже немає з нами, мені дуже вас не вистачатиме. Я була впевнена, що ви ще житимете довго! Рада, що місяць тому у нас з вами була остання розмова, і вона була прекрасна. Я встигла з вами насміятися, обійнятися та поцілувати. Як тепер розумію, це було прощання. Люблю вас безмірно. Вдячна за все. У серці назавжди

Анн Саліванчук та Віталій Малахов / instagram.com/salivanchuk.anna

Антін Мухарський

Неймовірна втрата! Дашо, співчуваю усім серцем і душею....Прекрасна, світла, талановита і натхненна людина полишила цей світ! Світла пам'ять! Обійми і сум...

Ірма Вітовська

Дашунь, прийми мої співчуття… Світла пам’ять… Хай його душу Господь оселить в місці, повному любові. Тримайтесь… Обіймаю..

Віталій Малахов / facebook.com/dasha.malakhova

Марія Бурмака

Дорогий наш. Боляче дуже. Хай Бог тепер оберігає. Обіймаю всю сім'ю. Ми всі колись помрем, але який же він був сонячний. Як же обігрів усіх нас.

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