Помер режисер Бата Недич: що відомо про смерть відомого українського митця

Бата Недич

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Український режисер, продюсер і сценарист сербського походження Бата Недич помер у віці 64 років після тривалої хвороби — сумну звістку повідомила Одеська кіностудія.

Митець залишив помітний слід в українському кіно та телебаченні.Його справжнє ім’я — Светислав Богославович. У травні режисер відзначив свій 64-й день народження. Недич багато років працював в Україні. Він створив низку відомих телевізійних і кінопроєктів. Останні творчі роботи режисера стали важливою частиною його спадщини.

За інформацією Одеської кіностудії, Бата Недич співпрацював над серіалами «Лікар Філатов» та «Іванова, 45», документальним фільмом «Військовий кутюрʼє», стрічкою «Дві правди» та історичним проєктом «Фільма для НЕПмана». Останню роботу планують завершити вже без участі режисера.

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«Помер Бата Недич. Режисер першого — від 2000-го року, з урахуванням „Украденого щастя“ (2004), але то все — україномовного серіалу „Століття Якова“. Роман Володимира Лиса, сценарій мій. Бата встиг зняти своє останнє кіно — волею долі, теж за моїм сценарієм. Сумую», — написав письменник і сценарист Андрій Кокотюха.

Андрій Кокотюха

Бата Недич народився у Белграді, однак його професійний шлях тісно пов’язався з Україною. Перший фільм він створив на Кіностудії імені Олександра Довженка у 1989 році. Згодом режисер переїхав до України та розвивав тут власну творчу кар’єру.

Светислав Богославович понад десятиліття працював у сфері українського телебачення. У різні роки він був продюсером телеканалу «Інтер», працював у Національній суспільній телерадіокомпанії України та обіймав посаду радника президента НСТУ. Також Недич долучився до створення таких проєктів, як «Зцілення любов’ю», «Село на мільйон» і «Хазяйка».

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про смерть співака Михайла Мацялка. За життя народний артист України активно популяризував рідну пісню у світі.

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