Помер рідний брат Майкла Джексона та учасник гурту The Jackson 5

Помер рідний брат співака Майкла Джексона, американський артист та музикант Тіто Джексон, який був учасником гурту The Jackson 5.

Сумну новину повідомило видання People з посиланням на племінника знаменитості Сіггі Джексона. Тіто пішов з життя у неділю, 15 вересня. Музиканта не стало у віці 70 років. Життя Тіто Джексона обірвалося після серцевого нападу.

Тіто Джексон / Фото: Associated Press

Зазначимо, Тіто був учасником золотого складу гурту The Jackson 5, в якому виступали брати Майкл, Джекі, Джермейн, Марлон а пізніше і Ренді Джексони. Сімейний колектив став шалено популярним у 1970-х роках, а славу музикантам принесли такі хіти, як I Want You Back, ABC, I'll Be There та інші. 1997 року гурт був включений до Зали слави рок-н-ролу, а також отримав зірку на Голлівудській алеї слави.

Брати Джексони - учасники гурту The Jackson 5 / Фото: Associated Press

Тіто Джексон також випускав і сольні альбоми. 2003 року артист представив платівку I Gotta Play, 2016-го Tito Time, а 2021-го Under Your Spell. Окрім того, співак продовжував виступати в сімейному колективу The Jacksons із братами Джекі та Марлоном Джексонами.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер український актор Валерій Бассель. Артиста не стало у віці 85 років.

Читайте також: