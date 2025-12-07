Помер співак ADAM: Нікітюк, Дорофєєва, KOLA зі сльозами й інші відреагували на смерть зірки

ADAM, Леся Нікітюк, Надя Дорофєєва, Kola

Сьогодні, 7 грудня, український співак ADAM помер після тривалого перебування в лікарні у комі.

Так, понад декілька місяців 38-річний артист у вкрай важкому стані боровся з туберкульозним менінгітом. Його дружина Олександра закликала всіх небайдужих молитися за здоров’я Михайла та просила фінансово допомагати покривати лікування. Тоді низка українських зірок одразу відгукнулася на прохання. Але, на жаль, серце зірки не витримало. Сумна звістка про талановитого виконавця ошелешили як шанувальників, так і знаменитостей. У ADAM лишилося двоє дітей.

Своїх емоцій від втрати не стримували Леся Нікітюк і Надя Дорофєєва, якв опублікували у сториз розбите серце під пісню «Повільно», KOLA, яка показала свій розпач зі сльозами, Наталка Денисенко та інші. Всі вони висловили щирі співчуття родині покійного артиста та пригадали теплі моменти, які їх пов’язували у творчості.

Зірки відреагували на смерть ADAM

«Боже, який біль. Обіймаємо серцем вашу родину, сил»- MamaRika

«Сьогодні аж вдвічі темніше стало» — alyona alyona

«Це нестерпний біль… Втрата близької людини, друга… Нестерпний…Мішо, твої пісні будуть жити вічно. Я буду тебе згадувати завжди з усмішкою та любовʼю. Мої співчуття рідним, я з вами. Сашуля моя, я з тобою думками та всім серцем» — KOLA Зірки відреагували на смерть ADAM

«У це просто не хочеться вірити. Найщиріші співчуття рідним і близьким» — Roxolana

«Дуже болісні новини. Мої співчуття Саші» — Наталка Денисенко Зірки відреагували на смерть ADAM

«Десятки років разом. Багато спільної творчості — скільки ж її було… Скільки спільних ідей. Скільки всього народили разом. Я бачив твоє становлення з самого початку. Я бачив, як росли твої діти. Ми знімали разом відео, робили стільки всього, що й не перелічити. Саня, тримайся. Це важко. Ми з тобою. Михайло. Царство Небесне. Світла пам’ять» — Олександр Пономарьов Зірки відреагували на смерть ADAM

Нагадаємо, нещодавно помер відомий український кінорежисер В’ячеслав Криштофович. Йому було 78 років.