Співак був прихильником ідеології Путіна.
Зірка 90-х, один з колишніх солістів групи "На-На", Володимир Льовкін помер.
Чоловіка не стало сьогодні, 17 листопада. Він помер в РФ у віці 57 років, про що повідомила низка російських ЗМІ. За даними з росджерел, причиною смерті став рак лімфатичної системи.
До слова, путініст ще у 2000-х переніс дві пересадки кісткового мозку після діагностування онкології четвертої стадії. Після цього настала ремісія і він почав з'являтися на світських заходах, продовжуючи співати. Проте за декілька років до смерті його самопочуття ставало все гіршим. Як виявилося, рак повернувся й цього разу забрав життя зірки 90-х.
Зазначимо, що Володимир Льовкін був активним пропагандистом, який публічно підтримував криваві злочини РФ і захоплювався діями окупантів. За життя він навіть навідувався до військкомату задля підтримки російських чоловіків, які мобілізувалися. Цікаво, що сам він воювати не хотів, а лише пропонував приїздити на фронт з піснями.
Нагадаємо, нещодавно померла зірка фільму "Діамантова рука" Світлана Світлична. Акторка запам'яталася глядачеві роллю спокусниці Анни Сергіївни.
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