Помер співзасновник та клавішник культового гурту Depeche Mode

Енді Флетчер / Фото: Associated Press

Помер англійський музикант-клавішник та один із засновників гурту Depeche Mode Енді Флетчер.

Артист пішов із життя 26 травня у віці 60 років. Про це повідомили учасники колективу на офіційній сторінці в Instagram.

Причину смерті колеги не назвали.

"Ми в шоці та надзвичайно засмучені передчасною смертю нашого дорогого друга, сім'янина та учасника нашого гурту. Флетч мав справжнє золоте серце, і він завжди був поруч, коли потрібна була підтримка, жвава розмова, гарний сміх чи холодна пінта пива. Наші серця з його сім'єю, і ми просимо вас пам'ятати про них і поважати їхнє приватне життя в цей важкий час", - йдеться в заяві Depeche Mode.

Зауважимо, Флетчер та Вінс Кларк в 1970-х створили гурт No Romance in China, де Ендрю грав на басгітарі. За 10 років музикант познайомився з Мартіном Гором. Тріо організувало новий колектив Composition of Sound. А після приєднання Девіда Гаана гурт перейменувався в Depeche Mode.

Колектив створив свій відомий стиль, поєднуючи електронну та рокмузику.

