Помер Степан Гіга: Дзідзьо поділився щемливим спогадом, а Карпа висловилась про його хворобу

Степан Гіга / © instagram.com/stepan.giga_official

Український шоубізнес 12 грудня сколихнула сумна новина, що помер народний артист України Степан Гіга.

Життя виконавця обірвалося в одній із лікарень Львова. Співак потрапив до медзакладу ще в середині листопада. Степан Гіга переніс операцію, а команда артиста коментувала, що його стан тяжкий, але стабільний. На жаль, 12 грудня у віці 66 років серце виконавця зупинилися.

Шоковані знаменитості відреагували на смерть Степана Гіги. Артисти говорять, що це справді жахлива новина. Вони вшановують пам'ять співака та висловлюють щирі співчуття родині.

Павло Зібров

Артист зізнається, що йому взагалі не віриться, що Степана Гіги не стало. За словами Павла Зіброва, це дійсно велика втрата для України. Пісні Степана Гіги – це частина коду нації, історії. Виконавець висловив щирі співчуття родині свого колеги та приятеля.

Степан Гіга та Павло Зібров / © instagram.com/pavlo_zibrov

"Степане…Світла пам'ять, друже…Серце стискається від болю і досі не віриться, що я пишу ці слова. Неймовірний артист, світла людина…Твій голос і твої пісні — це частина нашого життя, частина коду України, вони назавжди з нами, у наших серцях! Щирі співчуття рідним. Спочивай з миром…", - прокоментував артист.

Олексій Суханов

Ведучий говорить, що пішов з життя дійсно легендарний співак. Степан Гіга був відданий український пісні та дійсно залишив вагомий слід у музиці.

"Легендо, світла пам'ять і низький уклін…Ви підтримували, надихали, а ваша відданість українській пісні захоплювала і викликала виключно на безмежну повагу…", - написав ведучий.

Степан Гіга / © instagram.com/suhanov.official

Ірина Федишин

Ірина Федишин говорить, що шлях Степа Гіги до визнання та успіху був нелегким. Він творив пісні, які свого часу не були такими популярними. Їм знадобились роки, аби достукатися до слухачів. Однак виконавець не зрадив собі та продовжував творити.

"Є люди, чия творчість не залежить від часу, моди чи популярності. Вона народжується тихо — інколи тоді, коли світ ще не готовий її почути. Але минають роки, і саме ці пісні стають джерелом — чистим, глибоким, справжнім. Степан був саме з таких людей. У часи, коли це було зовсім непопулярно, коли шлях був непростим і не обіцяв швидкого визнання, він не зрадив себе і не відвернувся від свого покликання. Він ішов далі — і його пісні жили", - говорить співачка.

Степан Гіга / © instagram.com/stepan.giga_official

Ірина Федишин додала, що для України це справді жахлива втрата. Але ім'я Степана Гіги та пісні назавжди залишаться в пам'яті.

Дзідзьо

Дзідзьо поділився щемливим спогадом. Одного разу він написав пісню, але йому здалося, що вона краще звучатиме саме у виконанні Степана Гіги. Врешті, артист додав її до свого репертуару, за що Дзідзьо був йому неабияк вдячним.

"Дуже шкода втратити Степана Гігу. Світла і вічна пам'ять. Пам'ятаю, колись я зателефонував йому й сказав, що написав гарну пісню — "Ти не моя". Мені тоді здавалося, що вона найбільше пасує саме до його голосу. Степан Петрович узяв її до свого репертуару, і я з радістю слухав, як вона зазвучала в його виконанні. Степан Гіга назавжди залишиться в історії української музики і у наших серцях", - пригадав співак.

Степан Гіга / © instagram.com/dzidzio

Наталка Карпа

Артистка говорить, що це невимовна втрата, та, на жаль, за її словами, хвороба не обирає. Тим не менш, співачку тішить, що сучасне покоління встигло пізнати пісні Степана Гіги та насолодитися ними. Наталці Карпі шкода, що співак пішов з життя.

"У його голосі завжди були неймовірні обертони, його пісні любила ще тоді, коли вони не були мейнстрімом… Цієї осені відправила сестричку на концерт, а сама казала, що ми з Джекі обов'язково сходимо разом, бо в його машині на всю гучність завжди лунала "Яворина". Не стало легенди…На жаль, хвороба не обирає… На щастя, молодь встигла скупати цього неймовірного артиста у своїй любові та оваціях…Але, на жаль, він міг ще багато чого нам залишити.. Легких, вам, хмаринок, неймовірний Маестро… Спочивай з миром, Степане Петровичу", - говорить співачка.

Степан Гіга / © instagram.com/stepan.giga_official

Нагадаємо, Степан Гіга пішов з життя 12 грудня, про що стало відомо пізно ввечері. Смерть артиста настала в лікарні, куди він потрапив ще в листопаді та переніс операцію. Що стало причиною погіршення стану співака – достеменно невідомо.