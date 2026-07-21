Помер танцівник, який приніс Україні першу перемогу на "Євробаченні": Руслана в жалобі

Руслана і Олександр Гарбарчук / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

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Український танцівник, соліст балету «Життя» Олександр Гарбарчук помер у ніч проти 21 липня після тривалої боротьби з важкою хворобою.

Артист страждав на рак шлунка, з яким боровся впродовж кількох років. Сумну звістку спочатку повідомила співачка та телеведуча Лілія Ваврин у Facebook. Вона присвятила Олександрові щемливий допис, у якому подякувала йому за роки дружби, донечку, підтримку та спільні спогади.

Невдовзі на втрату відреагувала й Руслана, з якою Гарбарчук у складі команди виступав на «Євробаченні-2004». Співачка зізналася, що не може змиритися зі смертю близького друга, й описала його найкращі риси.

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«Від нас пішов наш Сашко Гарбарчук. Жодні слова не в стані описати, що він для мене значить. Сьогодні вночі не стало мого найближчого друга… Друг, з яким ми об’їздили весь світ, дали сотні, якщо не тисячі концертів, який стояв зі мною на сцені „Євробачення“. Справжній, безмежний, веселий, щирий, талановитий, патріотитичний, драйвовий, натхненний — таким був і таким назавжди залишиться у наших серцях», — написала артистка.

Руслана і Олександр Гарбарчук / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

Руслана також висловила співчуття дружині, дітям, братові та всій родині Олександра, наголосивши, що це непоправна втрата для всіх, хто його знав.

Упродовж останніх років друзі, колеги та прихильники неодноразово організовували збори коштів на лікування танцівника та підтримували його в боротьбі з недугою. Попри всі зусилля, на жаль, хвороба виявилася сильнішою.

Олександр Гарбарчук був солістом балету «Життя». Саме цей колектив разом із Русланою 2004 року представив Україну на «Євробаченні» у Стамбулі з легендарним номером «Дикі танці», який приніс країні першу перемогу в історії конкурсу.

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Олександр Гарбарчук / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

Інформацію про дату, час і місце прощання з Олександром Гарбарчуком рідні пообіцяли повідомити пізніше.

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