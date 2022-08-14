Помер тесть Квентіна Тарантіно – легендарний ізраїльський музикант Цвіка Пік

Співак, який був тестем кінорежисера Квентіна Тарантіно, пішов з життя 14 серпня у віці 72 років.

Його знайшли мертвим у будинку в Рамат-ха-Шароні. Причина смерті поки що невідомо, втім, декілька років тому він переніс інсульт.

Про це пише видання Calcalist.

Творча кар'єра артиста тривала 50 років. Цвіка був відомий як "король ізраїльської поп-музики". Він був одним з перших виконавців в Ізраїлі, які об'єднали рок та поп.

Проривом для нього стала участь в ізраїльській постановці бродвейського мюзиклу "Волосся" 1970 року, де він зіграв головну роль Клода.

А одне з найбільших досягнень у творчості артиста – пісня Dana International Diva, яка принесла Ізраїлю перемогу на конкурсі "Євробачення" 1998 року.

Нагадаємо, ФБР спростувало версію американського актора та продюсера Алека Болдвіна щодо гибелі операторки Галини Гатчінс. Оприлюднено результати слідчої експертизи.

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