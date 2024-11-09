Помер В'ячеслав Узелков: його колишня дружина зробила публічну заяву

Ексдружина боксера В'ячеслава Узелкова – Марина Боржемська – вперше прокоментувала смерть свого колишнього чоловіка.

У своєму фотоблогу фітнес-тренерка присвятила допис покійному ексчоловіку. Марина написала, що попри всі конфлікти та скандали з колишнім чоловіком, вона залишається дуже вдячною йому. Бо саме завдяки боксеру свого часу народилися її двоє дітей – син Роберт і донька Олівія.

"Пішов з життя В'ячеслав Узелков, батько моїх дітей. Незважаючи на всі складнощі, що були між нами, я вдячна йому за все", - йдеться у заяві Боржемської.

Марина Боржемська про смерть ексчоловіка В'ячеслава Узелкова / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Зазначимо, 9 листопада В'ячеслав Узелков помер. На даний момент офіційну причину його смерті не розголошують. Однак відомо, що незадовго до смерті спортсмен проходив реабілітацію після складної операції на серці. Останніми місяцями знаменитість у фотоблогу проявляв жагу до життя та транслював впевненість у налагодженні свого стану здоров'я.

До слова, сумну звістку також прокоментував 15-річний син Узелкова Роберт, який ще за життя тата заявляв про їхні серйозні непорозуміння. Юнак висловив свої емоції у власній заяві.

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