Помер В'ячеслав Узелков: його колишня дружина зробила публічну заяву

Марина вшанувала пам'ять батька своїх дітей.
Ексдружина боксера В'ячеслава Узелкова – Марина Боржемська – вперше прокоментувала смерть свого колишнього чоловіка.
У своєму фотоблогу фітнес-тренерка присвятила допис покійному ексчоловіку. Марина написала, що попри всі конфлікти та скандали з колишнім чоловіком, вона залишається дуже вдячною йому. Бо саме завдяки боксеру свого часу народилися її двоє дітей – син Роберт і донька Олівія.
"Пішов з життя В'ячеслав Узелков, батько моїх дітей. Незважаючи на всі складнощі, що були між нами, я вдячна йому за все", - йдеться у заяві Боржемської.
Зазначимо, 9 листопада В'ячеслав Узелков помер. На даний момент офіційну причину його смерті не розголошують. Однак відомо, що незадовго до смерті спортсмен проходив реабілітацію після складної операції на серці. Останніми місяцями знаменитість у фотоблогу проявляв жагу до життя та транслював впевненість у налагодженні свого стану здоров'я.
До слова, сумну звістку також прокоментував 15-річний син Узелкова Роберт, який ще за життя тата заявляв про їхні серйозні непорозуміння. Юнак висловив свої емоції у власній заяві.
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