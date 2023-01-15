Помер Вахтанг Кікабідзе: як легендарний актор підтримував Україну та засуджував Путіна

Сьогодні, 15 січня, світ сколихнула сумна звістка – помер легендарний грузинський співак, актор та режисер Вахтанг Кікабідзе.

Відомим артист був не лише своєю творчою діяльністю, а й твердою політичною позицією. Кікабідзе засуджував криваву та загарбницьку політику Росії. Від 2008 року артист припинив їздити до країни-агресорки та давати там концерти. Також Вахтанг Костянтинович відмовився від російських нагород.

Співак це зробив після того, як Росія вторглася на територію незалежної країни Грузії та розпочала там воєнний конфлікт. Кікабідзе тоді говорив, якби він продовжив їздити далі до РФ, то не зміг би дивитися в очі онукам.

"В найгіршому сні я не міг побачити, що російські танки увійдуть в Грузію. Я одразу зрозумів, що якщо я туди поїду співати, то не зможу онукам в очі дивитися", - говорив у інтерв'ю Вахтанг Костянтинович.

Вахтанг Кікабідзе / Фото: facebook.com/vahtangkikabidze

Від 2008 року артист не пробачив Росію та жодного разу туди не поїхав. Коли країна-агресорка 2014 року пішла з війною до України, зокрема анексувала Крим та розв'язала воєнний конфлікт у Донецькій та Луганській областях, Кікабізде підтримав українців. Артист говорив, якби був молодший, то пішов би добровольцем воювати у зону АТО.

Вахтанг Кікабідзе / Фото: facebook.com/vahtangkikabidze

Тим часом політику кремлівського диктатора Вахтанг Костянтинович відкрито засуджував. Ще 2014 року він називав Путіна "людиною чорної сили", правнукам якого буде соромно називати його прізвище.

"Поки він зі своїми амбіціями буде жити, він весь час буде загрожувати якимсь країнам, системам. Він - загарбник! Його заклинило на одному: він думає, що вічно буде командувати своєю країною. А люди не вічні, і все в житті кінчається. І навіть його правнукам буде соромно називати його прізвище", - говорив актор 2014 року в інтерв'ю одному з українських видань.

Після таких коментарів Вахтанга Кікабідзе у Росії внесли до "чорного списку". Утім, артист зовсім не засмутився, а навпаки - з гумором відреагував на це.

Вахтанг Кікабідзе / Фото: УНІАН

Від початку 2014 року легендарний музикант активно підтримував Україну. Восени 2015 року Вахтанг Кікабідзе присвятив свій сольний концерт у Києві Героям Небесної сотні. Артист називав Росію окупантом і заявляв, що Крим – це Україна.

Також музикант 2021 року закликав українських артистів припинити їздити з концертами до РФ.

"Не можна йти співати та танцювати для того, хто тебе б'є", - говорив знаменитість на одному з ток-шоу.

Вахтанг Кікабідзе

Коли 24 лютого країна-агресорка Росія розв'язала повномасштабне вторгнення в Україну, Кікабідзе став на підтримку українців. Легендарний актор також звертався до росіян та зазначав, що вони "відчують на собі все, що накоїв Путін".

Під час повномасштабної війни, Вахтанг Костянтинович тричі приїжджав до України. І побачене його тут просто шокувало. Він називав дії російських військових справжнім геноцидом проти українців.

"Це страшне видовище. Такого я не бачив навіть в кіно. Зараз міста, в які я раніше літав з концертами, - нічого нема. Все зрівняли з землею. Нічого не залишилося. А що ще називається геноцидом? Коли дітей вивозять, віддають у якісь далекі країни. Коли вибухають дитбудинки, коли підривають пологові, дитячі садочки. У мене язик не повертається", - говорив музикант у програмі "Гостинний двір".

Вахтанг Кікабідзе

Та не лише потужними промовами та коментарями підтримував українців Вахтанг Кікабідзе. Легендарний артист переказував частину коштів зі своїх на допомогу Україні. Зокрема, гроші зібрані на ювілейному концерті у Батумі, який відбувся влітку минулого року, Вахтанг Костянтинович витратив на мікроавтобус із сухпайками для українських військових.

Не стало Вахтанга Кікабідзе 15 січня на 85-му році життя. Що стало причиною смерті легенди - достеменно невідомо. Утім, останнім часом він боровся з тяжкою хворобою.

Читайте також: