Лідер російського гумористичного руху "КВК", ведучий Олександр Масляков помер.

Шоумен помер у 82 роки в Росії сьогодні, 8 вересня. Про це повідомили офіційні джерела "КВК". За даними пропагандистських ЗМІ, причиною смерті стала остання стадія раку легенів. До того ж Масляков під час онкології двічі перехворів коронавірусом, що ускладнило ситуацію. До кінця своїх днів він пересувався на гольф-карі у супроводі охорони.

Востаннє Олександр Масляков з грою КВК з'являвся 2022 року. У квітні цього року, за даними ЗМП (засобів масової пропаганди) він оголосив про завершення кар'єри.

Олександр Масляков

Зазначимо, Олександр Масляков відомий своєю проросійською позицією. Шоумен відкрито підтримував політику Кремля й навіть був довіреною особою на виборах. Путініст неодноразово відвідував окупований РФ Крим і спонсорував війну на території України. Його було внесено до бази "Миротворець".

Ба більше, син Маслякова Олександр-молодший також став прихильником Путіна й за криваві рублі неодноразово розважав так званих "ветеранів есвео" на окупованій Донеччині.

Нагадаємо, нещодавно зрадниця Таїсія Повалій опинилася під загрозою нових санкцій з боку України. Мінʼюст звернувся до Вищого антикорупційного суду, аби відібрати у співачки її майно на території України.

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