Помер відомий американський співак Кріс Крістофферсон

Популярний американський співак Кріс Крістофферсон, який також знімався у кіно, помер.

Сумну звістку з посиланням на менеджера знаменитості повідомило видання AP. Артист пішов з життя у своєму будинку, що розташований на острові Мауї, Гаваї. В останні хвилини разом з Крістофферсоном була його родина.

Знаменитість пішов з життя у суботу, 28 вересня, у віці 88 років. Наразі причина смерті невідома.

Зазначимо, Кріс Крістофферсон – популярний американський музикант, який творив у стилі кантрі. Він прославився в 1960-х роках. Артист став членом Зали Слави кантрі завдяки таким своїм трекам, як Me and Bobby McGee, Help Me Make It Through the Night та A Star Is Born. Окрім того, співак тричі був лауреатом престижної музичної премії "Греммі".

Кріс Крістофферсон не лише творив музику, а й знімався у кіно. Найвідоміші картини з його участю – "Аліса тут більше не живе", "Зірка народилась", "Конвой", "Планета мавп" та інші.

