Помер відомий продюсер "Титаніка": стало відомо про важку хворобу, яка забрала його життя

Голлівудський оскароносний продюсер, який став відомим завдяки кінокартинам "Титанік" і "Аватар", Джон Ландау пішов з життя.

Зірки не стало у віці 63 років. Сумну звістку повідомило іноземне видання Variety. Причиною смерті Джона стала боротьба з онкологічним захворюванням. На жаль, він не зміг впоратися з раком і помер 5 липня.

Джон Ландау / Фото: Associated Press

На смерть Ландау також відреагував співголова Disney Entertainment Алан Бергман і вшанував його пам'ять.

"Джон був провидцем, який мав надзвичайний талант і пристрасть втілювати в життя деякі з найнезабутніших історій на великому екрані. Його видатний внесок у кіноіндустрію залишив незгладимий слід, і ми за ним дуже сумуватимемо. Він був культовим і успішним продюсером, але ще кращою людиною та справжньою силою, яка надихала всіх навколо", – зі смутком прокоментував Бергман.

Джон Ландау / Фото: Associated Press

Зазначимо, Джон Ландау народився в США. Він був одним з продюсерів, який створив декілька найкасовіших фільмів усіх часів. Славився також своєю співпрацею з режисером Джеймсом Кемероном, з яким вони працювали над всесвітньовідомими блокбастерами "Титанік" та "Аватар". Продюсер отримав премію "Оскар" в категорії "Найкращий фільм" за "Титанік", який зібрав понад 1 млрд дол у світовому прокаті. Незадовго до смерть легендарний продюсер також брав активну участь створенні сиквелів "Аватара", останній з яких планується вийти 2031 року.

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