Помер відомий російський актор Роман Мадянов, який підтримував війну в Україні та був палким прихильником кремлівського диктатора путіна.

Про смерть артиста-путініста повідомили російські пропагандисти. Мадянова не стало на 63-му році життя. Причиною смерті скандального актора стала онкологія. Відомо, що він страждав від раку легень, а навесні його стан лише погіршився.

Роман Мадянов / Фото: kino-teatr.ru

Зазначимо, Роман Мадянов за життя був палким прихильником загарбницької політики путіна. Він підтримував війну в Україні. Ба більше, скандальний артист хотів гастролювати на тимчасово окупованих Росією українських землях. Окрім того, він заявляв, що нібито надсилав гуманітарну допомогу на Донбас, тим самим брав співучасть в окупації України.

Роман Мадянов був фігурантом бази сайту "Миротворець". Актор-путініст незаконно перетинав кордон України, коли відвідав окупований Росією Крим. Також він знімався у пропагандистських картинах, таких як "Кримська сакура" та "Солдати", де висміювали Україну, а українців зображували недолугими.

Роман Мадянов / Фото: kino-teatr.ru

Нагадаємо, цього місяця також помер інший путініст – ведучий Олександр Масляков. Нещодавно у Москві спаплюжили могилу шоумена, який палко підтримував війну в Україні.

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