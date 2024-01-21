Помер відомий український актор і драматург Євген Хаїт: названа причина смерті

Вже відомо, коли й де відбудеться прощання з артистом.

Український актор, сатирик і сценарист гумористичних шоу Євген Хаїт помер сьогодні, 21 січня, вранці в Одесі.

Сумну звістку повідомили близькі знаменитості на офіційній сторінці актора в Instagram. Відомо, що прощальна церемонія відбудеться 23 січня в Одеській кіностудії і триватиме з 12 до 14 години. Євгена Хаїта поховають на Таїровському цвинтарі.

"Сьогодні не стало Жені. Блискавично. Нескінченно боляче. Він любив життя безмежно. Він був неймовірно талановитим, веселим, яскравим, винахідливим, ніжним, впертим... Це ще не все. Але більше того, він був розумним. Мудрим. Прощання відбудеться у вестибюлі Одеської кіностудії у вівторок, 23 січня, з 12:00 до 14:00. Французький бульвар, 33", – йдеться в повідомленні.

Свої співчуття також висловив колега Євгена, український актор Олег Філімонов. Він вшанував пам'ять товариша і поділився теплими спогадами. І додав, що знаменитість помер від зупинки серця.

Євген Хаїт помер. Фото: Instagram Євгена Хаїта

"Сьогодні вранці помер наш друг, письменник-сатирик, драматург, поет, блогер, продюсер, людина, з якою ми дружили і працювали з 1986 року, Женя Хаїт. Зупинилося серце, хоча на він ніколи не скаржився. Пишу і не до кінця розумію, що сталося. Женька – розумна, дуже ніжна і талановита людина. Чудові вірші, красиві та глибокі есеї в Instagram. Як же він любив життя! Він не вживав алкоголю і завжди заздрив мені, коли я пив коньяк в його присутності. Женька, друже, без тебе так самотньо і погано! Спочивай з миром!", – написав Олег.

Зазначимо, Євген Хаїт був учасником команди КВК Одеського державного університету, актором "Джентльмен-шоу" та сценаристом проєкту "Голі та смішні".

Нагадаємо, 9 січня помер народний артист України Віталій Білоножко. Нещодавно його дружина Світлана поділилася подробицями останніх років життя артиста.

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