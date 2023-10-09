Помер відомий український актор-зрадник, який перейшов на сторону росіян

Перед смертю артист-зрадник отримав нагороду від Путіна.

Пішов з життя відомий український актор Михайло Голубович, який став зрадником батьківщини.

Про смерть 79-річного артиста-колаборанта стало відомо 9 жовтня. Інформація про це з'явилася у російських ЗМП. Що стало причиною смерті зрадника невідомо.

Тривалий час Голубович був обличчя українського кіно - на його рахунку більше 100 ролей в відомих стрічках. глядачів могли побачити у фільмах "Пропала грамота", "Дума про Ковпака", "Як гартувалася сталь", "Потяг надзвичайного призначення".

Окрім того, уродженець Черкащини очолював Луганський академічний український музично-драматичний театр. З початком війни в Україні 2014 року Голубович перейшов на бік окупантів та продовжив працювати на російську владу.

Михайло Голубович / Фото: скриншот з відео

Протягом восьми років актор продовжував жити у так званій "ЛНР" та прославляти кремлівську владу. У грудні 2015 року Голубович отримав від окупаційної влади звання "Народний артист Луганської Народної Республіки" та " "Почесний громадянин міста Луганська".

А 2023 року зрадник відзначився і перед кремлівським диктатором. за декілька місяців перед смертю Голубович отримав нагороду з рук Путіна - "Заслужений діяч мистецтв Російської Федерації".

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