Помер відомий український блогер Юрій Криштоп, який прославився завдяки відео про село

Помер відомий український блогер Юрій Криштоп, який став популярним завдяки відео про село.

Зірки Мережі не стало 3 грудня, про що повідомили його рідні. Причина смерті наразі невідома, однак незадовго до трагедії блогер потрапив до лікарні та опинився у відділені анестезіології та інтенсивної терапії. Тоді повідомлялося, що ситуація зі здоров'ям Криштопа "дуже складна".

Виявилося, що все було дійсно критично. Рідні блогера писали, що лікарі намагалися нормалізувати його стан, аби мати змогу відправити до лікарні Києва.

Юрій Криштоп

"Якщо стабілізується тиск, то зможуть транспортувати до лікарні Києва. Зараз шанси 70/30 не на нашу користь. Лишається лише молитися та чекати", - писали рідні блогера.

На жаль, 3 грудня серце зірки Мережі не витримало та зупинилося.

Зазначимо, Юрій Криштоп здобув свою популярність завдяки TikTok, де в нього було понад 300 тисяч підписників. Блогер вів сімейне господарство та знімав відео про своє життя в селі.

Юрій Криштоп

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в американського репера Емінема померла мама. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала, якими були її останні дні життя та чому в неї із сином були натягнуті стосунки.

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