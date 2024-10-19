Помер відомий український музикант з гурту "Воплі Відоплясова" Олексій Мельченко

Колишній учасник гурту "Воплі Відоплясова", басист Олексій Мельченко помер.

Музикант пішов з життя у віці 48 років. Сумну звістку повідомила його знайома Анна П'ятакова на своїй Facebook-сторінці. Жінка вшанувала пам'ять Олексія та пригадала, яким щирим і талановитим він був за життя. За її словами, Олексій Мельниченко помер 8 жовтня. Причини трагедії Анна не розкрила.

Олексій Мельченко

"Це буде допис пам’яті про людину, з якою ми спілкувалися і дружили, коли нам було по 20-25 років. Про щиру, талановиту людину. Він любив музику, був надзвичайно талановитим бас-гітаристом. Його життя, на жаль, обірвалося 10 днів тому. Олексій Мельченко… Шкода, що так рано, що так сумно… Спочивай з миром, друже. Всі, хто знав Льошу, згадайте його сьогодні. Сподіваємося, він вже в кращому світі…", - зворушила Анна П'ятакова.

Зазначимо, Олексій Мельченко з 2007 року був учасником гурту "Воплі Відоплясова". Басист пішов з колективу 2017 року. Останні роки уникав публічності та не виходив на зв'язок з фанами.

Олексій Мельченко

Нагадаємо, нещодавно відбулися перші роковини смерті колишнього гравця КВК Сергія Сивохи. У пам'ятний день його дружина показала могилу небіжчика, якого поховали у Донецьку, та вшанувала пам'ять про нього.

Читайте також: