Помер відомий російський композитор Родіон Щедрін

Родіон Щедрін

У віці 92 років помер відомий радянський і російський композитор, піаніст і чоловік балерини Маї Плісецької — Родіон Щедрін.

Смерть настала вночі 29 серпня в одній із лікарень Німеччини. Причиною могла стати гостра серцева недостатність на тлі тривалої хвороби.

Родіон Щедрін: що відомо

Родіон Щедрін народився 16 грудня 1932 року в Москві. Першим наставником для майбутнього композитора став батько, який від дитинства прищеплював йому любов до музики. 1941 року Щедрін вступив до Центральної музичної школи при Московській консерваторії та додатково навчався гри на фортепіано.

Він створив музику до низки відомих балетів — "Кармен-сюїта", "Анна Кареніна", "Чайка", "Мертві душі", "Дама з собачкою". Щедрін є автором музики для багатьох фільмів і мультфільмів, знайомих кільком поколінням глядачів.

За внесок у мистецтво він отримав численні нагороди, зокрема Орден пошани 2012 року, який йому вручив особисто Володимир Путін. Водночас композитор не демонстрував підтримки кремлівській політиці: 2014 року він відмовився підписати лист митців на підтримку анексії Криму, а також ніколи не висловлювався на користь повномасштабної війни РФ проти України.

З Україною Щедріна пов’язували теплі спогади. 2008 року він разом із дружиною Маєю Плісецькою відвідував Київ з ювілейними концертами. Сам композитор називав українську столицю "точкою відліку" своєї кар’єри, адже саме там відбувся його перший авторський концерт.

