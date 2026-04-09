Помер відомий український артист Ярослав Чорногуз: його донька-військова звернулася до влади Києва

Ярослав Чорногуз / © facebook.com/yaryna.chornohuz

Помер український громадський діяч, поет і бандурист Ярослав Чорногуз.

Зірки не стало на 63-му році життя. Сумну звістку повідомила у Facebook донька митця — військовослужбовиця і поетеса Ярина Чорногуз.

У своєму дописі вона поділилася словами пам’яті про батька, підкресливши його багатогранність і вагомий внесок у розвиток української культури та кобзарського мистецтва.

«Сьогодні (8 квітня — прим. ред.) пішов із життя мій тато, Ярослав Чорногуз. У віці 62 років. Поет, бандурист, артист, надзвичайно освічена багатогранна творча людина, яка зробила свій внесок в українську культуру любовʼю до народної музики, кобзарського мистецтва і історії. У нас з ним були непрості стосунки, але він підтримував мене. Був людиною вірною своєму шляху», — йдеться в її дописі.

Ярослав Чорногуз з родиною / © facebook.com/yaryna.chornohuz

Окремо Ярина Чорногуз звернулася до столичної влади з проханням посприяти виконанню останньої волі родини — похованню батька на Байковому кладовищі поруч із рідними, які там спочивають. Вона зазначила, що нині перебуває на службі й потребує допомоги.

«Він хотів би бути похованим на Байковому кладовищі, поруч зі своїми батьками. Прошу Київського міського голову та Київську міську раду сприяння для нашої родини поховати його там, де похований мій дідусь письменник Олег Чорногуз. Зараз на фронті на Херсонщині, але їхатиму в Київ, готова зробити все, що потрібно, аби його поховали саме там», — додала військовослужбовиця.

Зазначимо, Ярослав Чорногуз народився у Вінниці, однак змалку жив у Києві. Він присвятив життя культурі й мистецтву. Працював у журналі «Українська культура», а згодом став солістом-бандуристом Національної заслуженої капели бандуристів України імені Георгія Майбороди. У доробку митця — поетичні збірки та історичні нариси, зокрема праця «Кобзарська Січ», що досліджує українську музичну та історичну спадщину.

Ярослав Чорногуз був членом кількох творчих спілок, зокрема Національної спілки кобзарів України та Національної спілки письменників України, а також активно долучався до культурного життя країни.

