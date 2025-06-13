- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 4519
- Час на прочитання
- 1 хв
Помер відомий український музикант Григорій Чайка: "Океан Ельзи" зробив заяву
Колектив розкрив причину смерті свого учасника.
Український гурт "Океан Ельзи" поділився сумною новиною — не стало одного з їхніх учасників, музиканта Григорія Чайки.
Про смерть артиста стало відомо 12 червня з офіційного Instagram-сторінки гурту. У публікації колектив зазначив, що Григорій тривалий час мужньо боровся з онкологічним захворюванням. З сумом артисти вшанували пам’ять загиблого колеги.
"Пішов з життя Гриша Чайка. Талановитий музикант, гітарист гурту "4АЙКА", учасник нашої концертної команди, з яким ми працювали багато років. Останні місяці він боровся зі страшною хворобою, але Бог забрав його до себе. Світла пам’ять тобі, друже", - йдеться у заяві гурту.
До слова, Григорій Чайка, крім заснування гурту "4АЙКА", був першим гітаристом відомого проєкту "Sunsay", а також лідером формації "Kislorod". Від 2015 року Григорій долучився до команди "Океану Ельзи" як сесійний гітарист та гітарний технік, супроводжуючи легендарний колектив у турах.
На своїй сторінці в соцмережах музикант ділився особистим — Чайка проходив курси хіміотерапії, адже в нього діагностували рак крові. Крім того, закликав небайдужих допомагати йому у страшній боротьбі. Але попри це, він залишався активним і виступав на благодійних заходах. У музиканта залишилася дружина та донька.