Помер відомий український музикант Григорій Чайка: "Океан Ельзи" зробив заяву

"Океан Ельзи", Григорій Чайка / © instagram.com/okeanelzy_official

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Український гурт "Океан Ельзи" поділився сумною новиною — не стало одного з їхніх учасників, музиканта Григорія Чайки.

Про смерть артиста стало відомо 12 червня з офіційного Instagram-сторінки гурту. У публікації колектив зазначив, що Григорій тривалий час мужньо боровся з онкологічним захворюванням. З сумом артисти вшанували пам’ять загиблого колеги.

"Пішов з життя Гриша Чайка. Талановитий музикант, гітарист гурту "4АЙКА", учасник нашої концертної команди, з яким ми працювали багато років. Останні місяці він боровся зі страшною хворобою, але Бог забрав його до себе. Світла пам’ять тобі, друже", - йдеться у заяві гурту.

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Григорій Чайка / © instagram.com/okeanelzy_official

До слова, Григорій Чайка, крім заснування гурту "4АЙКА", був першим гітаристом відомого проєкту "Sunsay", а також лідером формації "Kislorod". Від 2015 року Григорій долучився до команди "Океану Ельзи" як сесійний гітарист та гітарний технік, супроводжуючи легендарний колектив у турах.

На своїй сторінці в соцмережах музикант ділився особистим — Чайка проходив курси хіміотерапії, адже в нього діагностували рак крові. Крім того, закликав небайдужих допомагати йому у страшній боротьбі. Але попри це, він залишався активним і виступав на благодійних заходах. У музиканта залишилася дружина та донька.