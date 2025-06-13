ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
4519
Час на прочитання
1 хв

Помер відомий український музикант Григорій Чайка: "Океан Ельзи" зробив заяву

Колектив розкрив причину смерті свого учасника.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
"Океан Ельзи", Григорій Чайка

"Океан Ельзи", Григорій Чайка / © instagram.com/okeanelzy_official

Український гурт "Океан Ельзи" поділився сумною новиною — не стало одного з їхніх учасників, музиканта Григорія Чайки.

Про смерть артиста стало відомо 12 червня з офіційного Instagram-сторінки гурту. У публікації колектив зазначив, що Григорій тривалий час мужньо боровся з онкологічним захворюванням. З сумом артисти вшанували пам’ять загиблого колеги.

"Пішов з життя Гриша Чайка. Талановитий музикант, гітарист гурту "4АЙКА", учасник нашої концертної команди, з яким ми працювали багато років. Останні місяці він боровся зі страшною хворобою, але Бог забрав його до себе. Світла пам’ять тобі, друже", - йдеться у заяві гурту.

Григорій Чайка / © instagram.com/okeanelzy_official

Григорій Чайка / © instagram.com/okeanelzy_official

До слова, Григорій Чайка, крім заснування гурту "4АЙКА", був першим гітаристом відомого проєкту "Sunsay", а також лідером формації "Kislorod". Від 2015 року Григорій долучився до команди "Океану Ельзи" як сесійний гітарист та гітарний технік, супроводжуючи легендарний колектив у турах.

На своїй сторінці в соцмережах музикант ділився особистим — Чайка проходив курси хіміотерапії, адже в нього діагностували рак крові. Крім того, закликав небайдужих допомагати йому у страшній боротьбі. Але попри це, він залишався активним і виступав на благодійних заходах. У музиканта залишилася дружина та донька.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
4519
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie