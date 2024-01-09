Помер Віталій Білоножко: Зібров не стримав сліз, а Юрченко пригадав, як завдяки артистові повірив у себе

Сьогодні, 9 січня, пішов із життя народний артист України, легендарний співак Віталій Білоножко.

Смерть виконавця стала справжнім шоком для його колег за цехом. Вони висловлюють щирі співчуття родині Віталія Васильовича, а також діляться спогадами про артиста. Співак Юрко Юрченко пригадав, як свого часу Білоножко змусив його повірити в себе. А от Павло Зібров розповів, як почав товаришувати з музикантом та їздив із ним на гастролі.

Віталій Білоножко

Павло Зібров

Артист зізнався, що не може стримати сліз, адже втратив справжнього друга. Зіброву було неабияк складно почати писати прощальний допис.

"Довго не міг зібратись з думками та словами, сльози душать кожен раз…Писати ці рядки для мене дуже тяжко. Сьогодні відійшов у вічність мій друг, справжня легенда української естради, народний артист України - Віталій Білоножко. Не віриться, що його оксамитовий бас, тембр якого неможливо сплутати з іншими голосами, ми більше, на жаль, не почуємо наживо", - поділився музикант.

Допис Павла Зіброва / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров пригадав, що потоваришував з Віталієм Білоножкою в середині 80-х років, за що неабияк вдячний долі. Виконавці разом об'їздили чимало міст та країн із концертами. Зібров пригадує що Білоножка завжди був доброю, щирою та надійною людиною

"Доля подарувала мені дружбу з родиною Білоножків ще в середині 80-х років. Скільки міст, країн і континентів ми об'їздили з Віталіком з концертами, як часто подорожували з гастролями в одному купе. Він був дуже добрим, уважним та надійним другом, а також гарним чоловіком, батьком та дідусем. Він був професіоналом від Бога, в репертуарі якого була й опера, світові шлягери, класика, українські народні та естрадні пісні. Сімейний фестиваль "Мелодія двох сердець" назавжди житиме в серцях українців. Світла тобі пам'ять, любий друже!" – додав артист.

Ольга Сумська

"Прощавай, дорогий наш, легендарний Віталію Васильовичу! Дякуємо за кожну зустріч, твоє добре серце, мудрість, талант, твою усмішку, обійми, почуття гумору, оксамитовий тембр голосу, який завжди лунатиме в наших серцях…Хіба можна повірити, що більше не побачимо вас вдвох зі Світланочкою на сцені? Горе…Рідні наші Білоножки, висловлюємо глибокі співчуття вашій неймовірній родині…", - написала акторка.

Допис Ольги Сумської / Фото: facebook.com/osumska

Олеся Бацман

"Вночі не стало Віталія Білоножки. Народний артист України, неймовірна, порядна, добра людина. У нього було таке велике серце, котре просто не витримало, і всього лише у 70 років зупинилося у київській лікарні. Не віриться…Зараз пишу і в голові звучить їхня зі Світланою пісня "А яблука падають"… Скільки українських шедеврів він заспівав, яким неймовірним оксамитовим голосом володів…Співчуття Світлані Білоножко і всім близьким і рідним. Пішов великий талант. Світла пам'ять", - зазначила журналістка.

Допис Олесі Бацман / Фото: instagram.com/alesiabatsman

Юрко Юрченко

Співак зізнався, що вдячний Віталію Васильовичу, що завдяки йому він повірив у себе. Юрченко говорить, що завдячує співакові своєю кар'єрою.

"Дякуючи йому і Миколі Петровичу Мозговому я повірив у себе далекого 1995 року на фестивалі ім. Володимира Івасюка, де Віталій Васильович був членом журі і тоді відстояв перед усіма, щоб мені дали лауреата…Так почалась моя співоча кар'єра…Я був дуже худий і невпевнений в собі, він завжди жартував: "М'ясо їж"… І навіть зараз, через багато років постійно цікавився, чи я поїв м'яса, щоб зміг втримати автомат… Ставився до мене, як до свого рідного сина", - пригадав співак.

Допис Юрка Юрченка / Фото: facebook.com/Yurcash

Юрко Юрченко також наголосив, що у Віталія Білоножки був потужний та гарний голос, тим часом сам музикант був щирою і доброю людиною.

"Справжній народний артист. Він вирізнявся з поміж інших дуже красивим і потужним голосом, статурою, природною інтелігентністю, людяністю, простотою і щирістю, попри свій статус. Людина з добрим і великим серцем, що не витримало цього важкого тягаря болі за свій народ…Мої співчуття Світлані і всій родині…Спочивайте з миром, учителю і друже! Царствіє небесне!" – написав співак.

Софія Ротару

"Віталій Білножко…Світла пам'ять…", - написала артистка.

Допис Софії Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Дмитро Гордон

"Вночі пішов від нас Віталій Білоножко – чарівний український голос, приголомшлива людина, багаторічна опора своєї чудової родини. Немає таких слів, щоб висловити це непереборне горе. Світлано, тримайтеся, він вас дуже любив", - написав шоумен.

Допис Дмитра Гордона / Фото: instagram.com/gordondmytro

Нагадаємо, Віталій Білоножко пішов з життя 9 січня. Дружина музиканта – співачка Світлана Білоножко – назвала причину смерті виконавця.

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