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Помер Віталій Білоножко: Зібров не стримав сліз, а Юрченко пригадав, як завдяки артистові повірив у себе

Помер Віталій Білоножко: Зібров не стримав сліз, а Юрченко пригадав, як завдяки артистові повірив у себе

Помер Віталій Білоножко: Зібров не стримав сліз, а Юрченко пригадав, як завдяки артистові повірив у себе

Віталій Білоножко

Українські знаменитості вшановують пам'ять легендарного співака.

Сьогодні, 9 січня, пішов із життя народний артист України, легендарний співак Віталій Білоножко.

Смерть виконавця стала справжнім шоком для його колег за цехом. Вони висловлюють щирі співчуття родині Віталія Васильовича, а також діляться спогадами про артиста. Співак Юрко Юрченко пригадав, як свого часу Білоножко змусив його повірити в себе. А от Павло Зібров розповів, як почав товаришувати з музикантом та їздив із ним на гастролі.

Віталій Білоножко / ©
Віталій Білоножко

Павло Зібров

Артист зізнався, що не може стримати сліз, адже втратив справжнього друга. Зіброву було неабияк складно почати писати прощальний допис.

"Довго не міг зібратись з думками та словами, сльози душать кожен раз…Писати ці рядки для мене дуже тяжко. Сьогодні відійшов у вічність мій друг, справжня легенда української естради, народний артист України - Віталій Білоножко. Не віриться, що його оксамитовий бас, тембр якого неможливо сплутати з іншими голосами, ми більше, на жаль, не почуємо наживо", - поділився музикант.

Допис Павла Зіброва / © instagram.com/pavlo_zibrov
Допис Павла Зіброва / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров пригадав, що потоваришував з Віталієм Білоножкою в середині 80-х років, за що неабияк вдячний долі. Виконавці разом об'їздили чимало міст та країн із концертами. Зібров пригадує що Білоножка завжди був доброю, щирою та надійною людиною

"Доля подарувала мені дружбу з родиною Білоножків ще в середині 80-х років. Скільки міст, країн і континентів ми об'їздили з Віталіком з концертами, як часто подорожували з гастролями в одному купе. Він був дуже добрим, уважним та надійним другом, а також гарним чоловіком, батьком та дідусем. Він був професіоналом від Бога, в репертуарі якого була й опера, світові шлягери, класика, українські народні та естрадні пісні. Сімейний фестиваль "Мелодія двох сердець" назавжди житиме в серцях українців. Світла тобі пам'ять, любий друже!" – додав артист.

Ольга Сумська

"Прощавай, дорогий наш, легендарний Віталію Васильовичу! Дякуємо за кожну зустріч, твоє добре серце, мудрість, талант, твою усмішку, обійми, почуття гумору, оксамитовий тембр голосу, який завжди лунатиме в наших серцях…Хіба можна повірити, що більше не побачимо вас вдвох зі Світланочкою на сцені? Горе…Рідні наші Білоножки, висловлюємо глибокі співчуття вашій неймовірній родині…", - написала акторка.

Допис Ольги Сумської / © facebook.com/osumska
Допис Ольги Сумської / Фото: facebook.com/osumska

Олеся Бацман

"Вночі не стало Віталія Білоножки. Народний артист України, неймовірна, порядна, добра людина. У нього було таке велике серце, котре просто не витримало, і всього лише у 70 років зупинилося у київській лікарні. Не віриться…Зараз пишу і в голові звучить їхня зі Світланою пісня "А яблука падають"… Скільки українських шедеврів він заспівав, яким неймовірним оксамитовим голосом володів…Співчуття Світлані Білоножко і всім близьким і рідним. Пішов великий талант. Світла пам'ять", - зазначила журналістка.

Допис Олесі Бацман / © instagram.com/alesiabatsman
Допис Олесі Бацман / Фото: instagram.com/alesiabatsman

Юрко Юрченко

Співак зізнався, що вдячний Віталію Васильовичу, що завдяки йому він повірив у себе. Юрченко говорить, що завдячує співакові своєю кар'єрою.

"Дякуючи йому і Миколі Петровичу Мозговому я повірив у себе далекого 1995 року на фестивалі ім. Володимира Івасюка, де Віталій Васильович був членом журі і тоді відстояв перед усіма, щоб мені дали лауреата…Так почалась моя співоча кар'єра…Я був дуже худий і невпевнений в собі, він завжди жартував: "М'ясо їж"… І навіть зараз, через багато років постійно цікавився, чи я поїв м'яса, щоб зміг втримати автомат…  Ставився до мене, як до свого рідного сина", - пригадав співак.

Допис Юрка Юрченка / © facebook.com/Yurcash
Допис Юрка Юрченка / Фото: facebook.com/Yurcash

Юрко Юрченко також наголосив, що у Віталія Білоножки був потужний та гарний голос, тим часом сам музикант був щирою і доброю людиною.

"Справжній народний артист. Він вирізнявся з поміж інших дуже красивим і потужним голосом, статурою, природною інтелігентністю, людяністю, простотою і щирістю, попри свій статус. Людина з добрим і великим серцем, що не витримало цього важкого тягаря болі за свій народ…Мої співчуття Світлані і всій родині…Спочивайте з миром, учителю і друже! Царствіє небесне!" – написав співак.

Софія Ротару

"Віталій Білножко…Світла пам'ять…", - написала артистка.

Допис Софії Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official
Допис Софії Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Дмитро Гордон

"Вночі пішов від нас Віталій Білоножко – чарівний український голос, приголомшлива людина, багаторічна опора своєї чудової родини. Немає таких слів, щоб висловити це непереборне горе. Світлано, тримайтеся, він вас дуже любив", - написав шоумен.

Допис Дмитра Гордона / © instagram.com/gordondmytro
Допис Дмитра Гордона / Фото: instagram.com/gordondmytro

Нагадаємо, Віталій Білоножко пішов з життя 9 січня. Дружина музиканта – співачка Світлана Білоножко – назвала причину смерті виконавця.

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