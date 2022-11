Помер вокаліст та засновник рок-гурту Nazareth Ден Маккаферті

Засновник і вокаліст шотландського рок-гурту Nazareth Ден Маккаферті помер у віці 76 років.

Про це повідомив бас-гітарист гурту Піт Егнью.

"Це найсумніше оголошення, яке мені коли-небудь доводилося робити. Маріан і сім'я втратили прекрасного люблячого чоловіка і батька, а я втратив найкращого друга, а світ втратив одного з найбільших співаків", – йдеться в опублікованій заяві.

Також читайте У гітариста Duran Duran Енді Тейлора діагностували рак четвертої стадії

Зауважимо, що минулого літа помер інший засновник групи, гітарист Менні Чарлтон. Тож Егнью залишається останнім з колективу друзів, які створили Nazareth 1968 року.

Маккаферті був незмінним лідером Nazareth від моменту заснування гурту. Разом з лідером гурт випустив 23 студійних альбоми, серед яких Razamanaz, Hair of the Dog і Close Enough for Rock 'n' Roll. Популярність колективу принесла рок-балада Love Hurts. Найпопулярніші пісні гурту – This Flight Tonight, Broken Down Angel, Hair Of The Dog.

Маккаферті залишив гурт 2013 року через проблеми зі здоров'ям. Після нього вокалістами Nazareth були Лінтон Осборн та Карл Сентанс.

Маккаферті випустив і три сольні альбоми, останній з яких, Last Testament, побачив світ уже після виходу музиканти з гурту, а саме 2019 року.

Читайте також: