Гламур
246
Помер видатний військовий диригент Дмитро Антонюк: Зібров та Аксельрод відреагували

Діяча мистецтв не стало у віці 64 років.

Валерія Сулима
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Дмитро Антонюк

Дмитро Антонюк / © facebook.com/antoniukishow

Видатний військовий диригент академічного Ансамблю пісні і танцю Збройних сил України Дмитро Антонюк помер.

Сумну новину повідомили на офіційній сторінці Ансамблю у Facebook. Дмитро Антонюк пішов з життя 29 жовтня. Диригенту було 64 роки. Наразі подробиці та причини смерті діяча мистецтв не розголошуються. Натомість в Ансамблі висловили щирі співчуття рідним та близьким диригента.

"Дмитро Жанович творив від душі, любив щиро і надихав усіх своєю працею та творчістю. Його внесок і тепло серця назавжди залишаться в пам'яті тих, хто знав і цінував його. Вічна пам'ять і щирі співчуття рідним і близьким", - йдеться в дописі.

Дмитро Антонюк / © facebook.com/antoniukishow

Дмитро Антонюк / © facebook.com/antoniukishow

Тим часом артисти відреагували на смерть диригента. Павло Зібров зазначив, що це жахлива втрата, адже Дмитро Антонюк по-особливому творив та відчував музику. За словами співака, диригент назавжди залишиться в серцях.

"Немає слів, щоб описати біль втрати Маестро, який відчував музику як ніхто інший. Жанович, ти назавжди в наших серцях. Вічна пам'ять, дорогий друже", - прокоментував артист.

Реакція Павла Зіброва на смерть Дмитра Антонюка / © instagram.com/pavlo_zibrov

Реакція Павла Зіброва на смерть Дмитра Антонюка / © instagram.com/pavlo_zibrov

Тим часом співак Девід Аксельрод зізнається, що шокований такій втраті. Артист говорить, що в них із диригентом було чимало спільних планів.

"Прощавайте Маестро Дмитро Жанович. Досі в це не вірю, у нас були такі величезні плани", - поділився артист.

Реакція Девіда Аксельрода на смерть Дмитра Антонюка / © instagram.com/david__axelrod

Реакція Девіда Аксельрода на смерть Дмитра Антонюка / © instagram.com/david__axelrod

Зазначимо, Дмитро Антонюк є уродженцем Києва. Артист здобув освіту в консерваторії. Від 1991 року він почав працювати диригентом військового ансамблю. Також Дмитро Антонюк мав звання заслуженого діяча мистецтв України.

Нагадаємо, нещодавно помер засновник рок-гурту Green Grey Андрій "Дизель" Яценко. Ведучий Анатолій Анатоліч розкрив, за яких обставин музикант пішов з життя.

