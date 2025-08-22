Помер виконавець хіта "Фантазер" Ярослав Євдокимов, який засудив війну і публічно критикував Росію

Ярослав Євдокимов

Співак Ярослав Євдокимов, який прославився хітом "Фантазер", помер.

Артиста не стало вранці, 22 серпня. Сумну новину повідомила його дружина – Ірина. Ярослава Євдокимова не стало у віці 78 років. Причиною смерті співака став рак легень, від якого він страждав останні півтора року. Виконавець лікувався і навіть переніс операцію, але хвороба дала метастази. Артист помер в одній із лікарень Мінська.

"Не стало Ярослава, нашого улюбленого Фантазера! Дякую вам, дорогі глядачі, слухачі за любов до творчості артиста, за увагу та оплески! Дякую, дорогі підписники, за добрі слова та побажання, які дуже підтримували Ярослава, давали сили та віру, що заспівано багато гарних пісень і життя прожите не дарма!" – написала дружина артистка.

Зазначимо, Ярослав Євдокимов – народився в українському місті Рівне. Його виховувала бабуся, адже і мама, і тато були репресовані радянською владою. Врешті, коли матір виконавця виправдали, вона забрала сина до Росії. Однак вже у дорослому віці він повернувся до України, де одружився з білорускою та разом із нею поїхав до Білорусі. Саме там він почав свою музичну кар'єру та став відомим. Щоправда, врешті артист переїхав до РФ, адже вважав, що там більше кар'єрних можливостей. Найвідоміший його хіт – "Фантазер".

Загалом, Ярослав Євдокимов публічно критикував дії російської влади. 2017 року він звинуватив Росію в розв'язанні війни на сході України. Також артист заявляв, що Крим – український. Він критикував загарбницькі дії Кремля та безпосередньо самого путіна.

