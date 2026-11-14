Помер Євген Шах — голос Дамблдора з "Гаррі Поттера": народний артист України 60 років віддав сцені

Євген Шах / © facebook.com/frankotheatre

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Український театр і кінематограф зазнали втрати: у віці 80 років пішов із життя народний артист України Євген Шах.

Глядачі пам’ятають його не лише за численними сценічними роботами, а й за голосом Албуса Дамблдора в українському дубляжі фільмів про Гаррі Поттера.

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Про смерть актора повідомили в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка, якому він присвятив майже шість десятиліть творчого життя. Причину смерті колеги не назвали. На Facebook-сторінці театру опублікували зворушливе звернення, у якому згадали Шаха як талановитого артиста та надзвичайно добру людину.

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Євген Шах і Євген Нищук / © facebook.com/frankotheatre

«Є люди, чия присутність робить життя світлішим — не гучними словами чи великими жестами, а своєю добротою, щирістю, умінням бути поруч, підтримати, розсмішити, подарувати тепло навіть у найважчі дні. Саме таким ми назавжди запам’ятаємо нашого друга та колегу, народного артиста України Євгена Шаха.

Неймовірно світла, щира, добра людина. Талановитий актор, який умів бути справжнім і на сцені, і в житті. У Євгені Михайловичі було стільки душевного тепла, людяності та любові до людей, що здавалося, цього вистачить на всіх, хто опинився поруч.

Ми безмежно вдячні долі за те, що мали щастя знати його, працювати поруч, розділяти з ним сцену, радощі й переживання», — йдеться в повідомленні театру.

Колеги також наголосили, що Шах був невіддільною частиною їхньої творчої родини, а його талант і людяність залишаться в пам’яті тих, хто мав нагоду працювати з ним. Рідним і близьким актора висловили співчуття.

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Євген Шах і творчий колектив / © facebook.com/frankotheatre

Євген Шах під час вистави «Енеїда» / © facebook.com/frankotheatre

Творчий шлях Євгена Шаха — чим прославився народний артист України

Майбутній артист народився 9 лютого 1946 року на Львівщині. Його професійний шлях у театрі розпочався ще в молодості: 1966 року, після навчання у драматичній студії при театрі, він приєднався до трупи Театру Франка. Згодом здобув фахову освіту в Київському державному інституті театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого.

Євген Шах / © facebook.com/frankotheatre

За роки роботи на сцені Євген Шах зіграв десятки ролей. Серед вистав за його участю — «Енеїда», «У неділю рано зілля копала», «Житейське море» та інші. Однією з відзнак у його кар’єрі стала премія «Київська пектораль», яку актор отримав 2001 року за роль Омелька у виставі «Мартин Боруля». А роками раніше 1997 зірка був удостоєний звання Заслуженого артиста України.

Євген Шах / © facebook.com/frankotheatre

У березні 2006 року Євгену Шаху вже присвоїли звання Народного артиста України. Крім театральної сцени, він працював і в кіно: знімався, зокрема, у проєктах «Украдене щастя», «Я поруч» і «Так не буває».

Окреме місце у творчості артиста посідав дубляж. Саме завдяки роботі над українськими версіями іноземних стрічок його голос упізнавали глядачі різного віку. Одним із найвідоміших персонажів, якому він подарував голос, став директор Гоґвортсу Албус Дамблдор із кіносаги «Гаррі Поттер».

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Євген Шах / © facebook.com/frankotheatre

Євген Шах залишив по собі багату творчу спадщину — ролі на сцені, роботи в кіно та голоси персонажів, які назавжди залишаться в пам’яті українських глядачів.

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