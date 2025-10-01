Помер заслужений артист України Богдан Богач у віці 50 років

Богдан Богач / © facebook.com/pikkardijska.tercia

На 51-му році життя пішов із життя український музичний виконавець Богдан Богач.

Артист був заслуженим артистом України, лауреатом Шевченківської премії та одним із засновників легендарної акапельної формації "Піккардійська терція". Про смерть артиста повідомили його колеги у Facebook, проте причину поки не розголошують.

"Раптово пішов із життя непересічний чоловік, наш добрий і надійний друг, один із чотирьох засновників "Піккардійської терції", з яким ми пройшли пліч-о-пліч у творчості понад 30 років, володар неперевершеного голосу — басу, Богдан Богач. Співчуваємо сім’ї Богдана, рідним та друзям. Сумна звістка. Велика втрата. Бракуватиме тебе, дорогий наш друже. Світла памʼять", — написали учасники гурту.

Гурт "Піккардійська терція" / © facebook.com/pikkardijska.tercia

Богдан Богач був частиною "Піккардійської терції" від моменту її створення. Разом із колективом він отримав найвищі мистецькі нагороди України та підкорив сцени світу.

