Остап Савчук / © Соцмережі

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На 79-му році життя помер заслужений діяч мистецтв України Остап Савчук, який присвятив десятиліття розвитку української культури, грав в одному ансамблі зі співаком Володимиром Івасюком та представляв мистецькі традиції Буковини за кордоном.

Про смерть митця повідомило Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації на своїй сторінці у Facebook. Остап Савчук був однією з помітних постатей культурного життя регіону. Він поєднував музичну діяльність із викладацькою та організаторською роботою. Протягом років обіймав керівні посади в закладах культури Чернівців. Також дбав про популяризацію народного мистецтва та підтримував творчі колективи. Його внесок у культурну спадщину Буковини відзначили численними державними й регіональними нагородами.

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"Остап Васильович Савчук залишив по собі не лише вагому мистецьку спадщину, а й добру пам’ять про себе як про талановитого митця, мудрого організатора, патріота України та людину, яка щиро вболівала за розвиток національної культури. Його життя і творчість стали прикладом відданого служіння українському мистецтву, а ім’я назавжди залишиться вписаним в історію культурного життя Буковини", – йдеться у повідомленні управління.

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Остап Савчук / © Соцмережі

Особливе місце в творчій біографії Савчука посідала музика. Свого часу він грав в ансамблі скрипалів разом із Володимиром Івасюком, а також виступав в оркестрах народних і духових інструментів. Митець долучався до створення сценаріїв концертів і творчих вечорів, організовував масштабні мистецькі заходи. Зокрема, працював над творчими звітами майстрів та художніх колективів Чернівецької області у Національному палаці мистецтв «Україна».

"Остап Савчук народився 24 лютого 1947 року в місті Кіцмань Чернівецької області. Музичну освіту здобував у Чернівцях, а згодом продовжив навчання в Києві. Професійний шлях розпочав у 1960-х роках як викладач народних інструментів у Чернівецькій дитячій музичній школі.

Остап Савчук / © Соцмережі

Упродовж 1976–1987 років очолював Палац культури Чернівецького виробничого об’єднання «Восход». Пізніше керував управлінням культури Чернівецької ОДА, а також працював художнім керівником філармонії. Свою діяльність Савчук присвячував популяризації культурних надбань рідного краю, представляючи Буковину в Молдові, Польщі, Румунії, Угорщині та інших країнах.

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