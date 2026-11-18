- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 22
- Час на прочитання
- 2 хв
Помер заслужений діяч мистецтв України Остап Савчук, який виступав з Володимиром Івасюком
Митець багато років розвивав українську культуру, керував культурними установами Чернівців та представляв мистецькі традиції Буковини на міжнародній сцені.
На 79-му році життя помер заслужений діяч мистецтв України Остап Савчук, який присвятив десятиліття розвитку української культури, грав в одному ансамблі зі співаком Володимиром Івасюком та представляв мистецькі традиції Буковини за кордоном.
Про смерть митця повідомило Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації на своїй сторінці у Facebook. Остап Савчук був однією з помітних постатей культурного життя регіону. Він поєднував музичну діяльність із викладацькою та організаторською роботою. Протягом років обіймав керівні посади в закладах культури Чернівців. Також дбав про популяризацію народного мистецтва та підтримував творчі колективи. Його внесок у культурну спадщину Буковини відзначили численними державними й регіональними нагородами.
"Остап Васильович Савчук залишив по собі не лише вагому мистецьку спадщину, а й добру пам’ять про себе як про талановитого митця, мудрого організатора, патріота України та людину, яка щиро вболівала за розвиток національної культури. Його життя і творчість стали прикладом відданого служіння українському мистецтву, а ім’я назавжди залишиться вписаним в історію культурного життя Буковини", – йдеться у повідомленні управління.
Особливе місце в творчій біографії Савчука посідала музика. Свого часу він грав в ансамблі скрипалів разом із Володимиром Івасюком, а також виступав в оркестрах народних і духових інструментів. Митець долучався до створення сценаріїв концертів і творчих вечорів, організовував масштабні мистецькі заходи. Зокрема, працював над творчими звітами майстрів та художніх колективів Чернівецької області у Національному палаці мистецтв «Україна».
"Остап Савчук народився 24 лютого 1947 року в місті Кіцмань Чернівецької області. Музичну освіту здобував у Чернівцях, а згодом продовжив навчання в Києві. Професійний шлях розпочав у 1960-х роках як викладач народних інструментів у Чернівецькій дитячій музичній школі.
Упродовж 1976–1987 років очолював Палац культури Чернівецького виробничого об’єднання «Восход». Пізніше керував управлінням культури Чернівецької ОДА, а також працював художнім керівником філармонії. Свою діяльність Савчук присвячував популяризації культурних надбань рідного краю, представляючи Буковину в Молдові, Польщі, Румунії, Угорщині та інших країнах.
Нагадаємо, нещодавно мати Гайден Панеттьєрі проігнорувала її похорон. Жінка назвала причину і припустила, хто винний у смерті доньки.