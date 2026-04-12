Помер зірка "Бетмена" та дядько відомого режисера Крістофера Нолана — актор Джон Нолан

Життя артиста обірвалось у віці 87 років.

Валерія Сулима
Джон Нолан / © Getty Images

Британський актор театру та кіно Джон Нолан, який грав у фільмі про Бетмена, помер.

Сумну новину повідомляє видання Stratford-Upon-Avon Herald. Життя Джона Нолана обірвалося у суботу, 11 квітня. Причина смерті наразі не розголошується. Актор пішов з життя у віці 87 років.

Зазначимо, Джон Нолан – британський актор, який народився у Лондоні. Спочатку він грав у театрі, а потім долучився й до роботи над кіно. Він знявся у популярних картинах свого племінника – відомого режисера Крістофера Нолана. Зокрема, актор з'явився у таких стрічках, як "Бетмен: Початок", "Темний лицар: Відродження легенди", "Переслідування" та "Дюнкерк".

Також Джон Нолан працював й з іншим племінником – режисером Джонатаном Ноланом. Він з'явився в його серіалі "У полі зору".

До слова, у Джона Нолана залишилась дружина, акторка Кім Гартман, та двоє дітей – Міранда й Том.

Нагадаємо, 11 квітня сталося горе в родині української ведучої та блогерки Аліни Шаманської. Помер батько знаменитості.

