Джон Нолан / © Getty Images

Британський актор театру та кіно Джон Нолан, який грав у фільмі про Бетмена, помер.

Сумну новину повідомляє видання Stratford-Upon-Avon Herald. Життя Джона Нолана обірвалося у суботу, 11 квітня. Причина смерті наразі не розголошується. Актор пішов з життя у віці 87 років.

Зазначимо, Джон Нолан – британський актор, який народився у Лондоні. Спочатку він грав у театрі, а потім долучився й до роботи над кіно. Він знявся у популярних картинах свого племінника – відомого режисера Крістофера Нолана. Зокрема, актор з'явився у таких стрічках, як "Бетмен: Початок", "Темний лицар: Відродження легенди", "Переслідування" та "Дюнкерк".

Також Джон Нолан працював й з іншим племінником – режисером Джонатаном Ноланом. Він з'явився в його серіалі "У полі зору".

До слова, у Джона Нолана залишилась дружина, акторка Кім Гартман, та двоє дітей – Міранда й Том.

