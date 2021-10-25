Помер зірка "Друзів": Еністон, Швіммер, Кокс й інші актори серіалу прокоментували смерть колеги

Колеги за знімальним майданчиком відреагували на смерть "Гантера".

Фанатів серіалу "Друзі" сколихнула новина про те, що пішов з життя актор Джеймс Майкл Тайлер, який зіграв офіціанта Гантера у кафе Central Perk.

Знаменитість пішов з життя у віці 59 років. У нього був рак простати четвертої стадії. Колеги зірки за культовим ситкомом не лишилися осторонь трагедії та висловили співчуття на своїх сторінках в Instagram.

Зокрема, прокоментували смерть Девід Швіммер, Ліза Кудроу та Дженніфер Еністон, у героїню якої був закоханий персонаж Гантер. Вони розмістили фото та фрагменти із "Друзів", де був Тайлер.

Дженніфер Еністон

"Без тебе не було б "Друзів". Дякую за сміх, який ти приніс на шоу і в наші життя. Будемо дуже за тобою сумувати", – написала вона.

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Девід Швіммер

"Джеймсе, спасибі тобі за таку чудову, незабутню роль в "Друзях", за те, що ти такий великодушний джентльмен і за все, що залишилося за кадром. Тебе буде не вистачати, друже", – поділився Девід.

Джеймс Майкл Тайлер і Девід Швіммер / Getty Images

Кортні Кокс

"Ступінь вдячності, яку ти приносив до кімнати і проявляв кожного дня на знімальному майданчику, - це розмір вдячності, яку я відчуваю за те, що я знала тебе. Спочивай з миром, Джеймсе", – зазначила Кокс.

Ліза Кудроу

"Джеймсе Майкле Тайлере, ми будемо сумувати за тобою. Дякуємо за те, що був поруч з усіма нами", – написала виконавиця ролі Фібі.

Метт Леблан

"Ми багато сміялися, приятелю. За тобою будуть сумувати. Спочивай з миром, мій друже", – написав "Джої".

Зауважимо, Джеймс вперше повідомив про свій діагноз у червні цього року. Про своє захворювання він дізнався три роки тому під час планового щорічного огляду. Проте вже тоді хвороба почала поширюватися на інші частини тіла, зокрема на кістки і хребет.

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