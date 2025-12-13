ТСН у соціальних мережах

Помер зірка фільмів "Кримінальне чтиво" та "Маска" Пітер Грін

Актора знайшли мертвим у його квартирі в Нью-Йорку. Йому було 60 років.

Пітер Грін

Американського актора Пітера Гріна, відомого ролями у культових стрічках «Маска» та «Кримінальне чтиво», знайшли мертвим у власній квартирі в Нью-Йорку.

Сумну звістку підтвердив його багаторічний менеджер Грегг Едвардс виданню New York Post. За даними поліції, тіло актора виявили в п’ятницю 12 грудня близько 15:25 у квартирі на Клінтон-стріт. Медики констатували смерть на місці. Правоохоронці зазначили, що ознак насильницької смерті немає, а точну причину встановить судово-медичний експерт.

Пітеру Гріну було 60 років. У 1990-х він здобув широку популярність завдяки яскравим ролям антагоністів. Найбільше глядачі запам’ятали його за образом мафіозі Доріана «Локі» Тайрелла у фільмі «Маска», де він зіграв разом із Джимом Керрі та Кемерон Діас. Також актор знімався у стрічках «Кримінальне чтиво», «Звичайні підозрювані» та «Діамантовий поліцейський». Через характерну зовнішність Гріну часто діставалися ролі злочинців і негативних персонажів, що згодом стало його екранною візитівкою.

Пітер Грін у фільмі «Звичайні підозрювані» / © скриншот з відео

1998 року в медіа з’явилася інформація про наркотичну залежність актора. Зокрема, він боровся з героїновою залежністю. Грін неодноразово намагався пройти лікування, хоча визнавав, що іноді мав зриви. Останні роки актор жив у Голлівуді та рідко знімався. Утім, усе ж планував повернення на екран — у січні він мав розпочати знімання трилера «Талісмани» разом із Міккі Рурком.

Менеджер артиста розповів, що вже повідомив про трагедію режисера та сценариста майбутнього фільму Керрі Мондрагона.

«Вони були дуже засмучені», — зазначив Едвардс, зізнавшись, що сам не зміг стримати сліз.

Пітер Грін

За словами менеджера артиста, попри репутацію складної у співпраці людини, Пітер Грін був справжнім перфекціоністом, який повністю віддавався роботі. Також Едвардс додав, що актор тривалий період «боровся з внутрішніми демонами та, зрештою, зумів їх подолати».

Нагадаємо, нещодавно Україну сколихнула звістка про смерть Степана Гіги. 66-річний артист помер у лікарні Львова. Офіційних причин смерті не розповсюджують.

