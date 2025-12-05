Кері-Хіроюкі Тагава / © Associated Press

Американський актор японського походження Кері-Хіроюкі Тагава, який грав у фільмах "Мортал Комбат" та "Планета мавп", помер.

Новину про смерть артиста повідомила його менеджерка Марджі Вайнер, пише CNN. Актора не стало 4 грудня у віці 75 років у Санта-Барбарі, штат Каліфорнія, США. Вже й відома причина смерті артиста. Кері-Хіроюкі Тагава помер від ускладнень, що були спричинені інсультом. Поруч з актором перебували його рідні.

Зазначимо, Кері-Хіроюкі Тагава народився у Токіо, але коли йому було п'ять років, то разом із батьками переїхав до США. Акторську кар'єру знаменитість розпочав 1986 року. Він знявся у таких фільмах, як "Останній імператор", "Розбірки у маленькому Токіо", "Мортал Комбат", "Мемуари гейші" та багато інших.

Кері-Хіроюкі Тагава / © Associated Press

Що цікаво, Кері-Хіроюкі Тагава був небайдужим до Росії. 2015 року він прийняв православне християнство. 2016-го актор взагалі отримав російське громадянство. На той час РФ вже анексувала Крим та вторглася на схід України.

